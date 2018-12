Xeraco, gran triomfador del Diputació de Raspall Parelles

En les finals viscudes el passat diumenge pel matí al trinquet del Genovés, el club de Xeraco s'emportava la copa de campions de primera senior i juvenil del Campionat Autonòmic de Raspall Parelles, trofeu Diputació de Valencia.

A les 10 hores començava la jornada de finals de primera on els clubs de Xeraco i Gavarda eren els gran protagonistes, ja que es jugaven entre ells tant el títol de absolut com el juvenil. En ambdos casos el trofeu era per a les formacions del club de la Safor, deixant als de la Ribera amb la mel als llavis, ja que era la primera ocasió que equips de Gavarda jugaven finals de primera. En el cas dels juvenils, la parella de Xeraco, formada per David i Jose, dos joves promeses amb molt de futur, no donava quasi opcions als seus joves rivals, Vicent, Jordi i Rafa. I tot i que el resultat final era de 25 per 5 per a Xeraco, al llarg de la partida hi havia un parell de jocs on els jugadors del Gavarda tenien possibilitats de sumar algun parcial més.



Final Absoluta

A continuació, i amb les càmeres d'Àpunt emitint en directe la partida, aplegava la final absoluta, en la que jugaven pel Xeraco B el jove rest Vicent, amb només 17 anys, i el punter Ibiza; mentre que en Gavaré da jugaven de rest el seu monitor de l'escola de pilota, Pau, i una gran figura de la modalitat com es Alberto d'Aielo. La pegada de Vicent i l'habilitat d'Ibiza marcaven l'enfrontament des del principi, i aconseguien sumar jocs amb solvència, tant des del traure com des del rest. Tot i que Pau i Alberto no es rendien en cap moment, només aconseguien tindre un parell de "val" en tota la partida, quedant el marcador final en un clar 25 per 0.

El lliurament de trofeus que tancaba la jornada corria a càrrec dels alcaldes de les localitats de Genoves, Gavarda i Xeraco, Pere Revert, Vicent Mompó i Pep Tejada, respectivament, i també del vicepresident de raspall de la FPV, Armando Mercé.