La Federació renova la Junta

La nova Junta Directiva de la Federació de Pilota Valenciana va ser aprovada per unanimitat durant l'assemblea general extraordinària. Com a resultat, José Daniel Sanjuan va ser proclamat president de l'entitat esportiva.

La seua va ser l'única candidatura presentada i, una vegada finalitzen els terminis que la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport fixa dins del calendari electoral, l'actual president serà proclamat ja de manera oficial per al pròxim període de quatre anys.

Sanjuan repeteix al càrrec i ara ho farà amb una junta de vicepresidents renovada, més jove i paritària, amb huit dones i set homes. Tal com va manifestar el president, és moment de «consolidar tota la feina que s'està duent a terme, i posar en marxa noves idees».



Objectius

A més a més, dins del seu full de ruta té objectius clars marcats com per exemple «aconseguir nous patrocinadors per a les competicions, millores en la pàgina web amb l'objecte d'arribar més i millor als federats i els clubs, i facilitar el seu treball i augmentar les ajudes a clubs i escoles de pilota valenciana», va afegir.

Com no podia ser d'altra manera, José Daniel Sanjuan va aprofitar la celebració de l'assemblea general per a fer un agraïment a la gent amb la qual ha comptat des que és president, destacant el seu «inestimable treball durant tant de temps i la seua voluntat perquè continuen formant part activa en el cultiu i la promoció del nostre esport des de les bases federatives».