Cartell de fira amb un títol en joc

Els aficionats es van quedar amb ganes de més a Genovés després de les dues semifinals del torneig insigne d'esta localitat, el Trofeu Arturo Bataller, que honra la memòria del constructor del trinquet que ara és municipal. A les partides que es disputaren el passat divendres, els vencedors van guanyar amb un avantatge gran al lluminós.

Primer van jugar Marrahí i Brisca contra Sergio i Tonet IV. Amb un tanteig final de 25-5 els primers van fer-se un lloc en la final deixant clar que el rest de Villanueva de Castellón estava amb plenitud de condicions per tornar a jugar després de la lesió al colze i també el gran paper que el seu company d'Oliva va fer per donar-li confiança i seguretat.

La segona semifinal la van guanyar Ian i Sanchis davant Moltó i Raúl amb un marcador de 25-10. La regularitat dels primers va ser clau per a accedir a la lluita pel títol.

Esta batalla tindrà lloc esta vesprada, a partir de les 18.00 hores. Marrahí i Brisca, Ian i Sanchis, dues parelles que de ben segur acostaran a molts amants del raspall a una cita que cada any es converteix en una de les més especials, no només per als veïns del municipi, sinó per a tots aquells que recorden encara la figura d'Arturo Bataller.