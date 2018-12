Puchol II s´acosta a la plenitud

Una tendinitis en el bíceps del braç dret, on va ser operat fa uns anys, està sent la raó per la qual els aficionats no poden gaudir més sovint del joc del número u de l'escala i corda. Puchol II va reaparéixer el passat dia 13 al trinquet Pelayo després de quasi un mes parat i serà demà a Pedreguer quan torne a vestir de blanc.

La molèstia s'ha reduït considerablement. «El tractament que porte per a restablir-me fa que hi vaja a millor, però els metges m'han recomanat que de moment jugue partides més distanciades en el temps. És per això que després de la partida de Pelayo decidirem llevar la que tenia programada el diumenge a Dénia i esperar fins a este dissabte. La següent serà el divendres de la setmana que ve a Vila-real», explica.

En la reaparició, Puchol II es va notar bé, però no tant com haguera volgut. Va ser una tornada satisfactòria tenint en compte les limitacions. «La molèstia apareix en el primer joc i dura fins al segon perquè el muscle està gelat. Quan em calfe se'n va el dolor», comenta el pilotari.

Les sessions preparatòries continuen incidint en els exercicis específics pe a rehabilitar el muscle «i a més faig dos entrenaments en canxa per a recuperar les sensacions i evitar el dolor». Durant la setmana en curs el campió individual es va provar el dimarts a Pelayo i ahir a Vila-real.

Segons el mateix jugador i d'acord a l'evolució des que es va lesionar la recuperació total podria arribar «en aproximadament dues setmanes. Fins aleshores puc seguir competint, però amb esta precaució de no jugar molt seguit», apunta el de Vinalesa.



Trofeu de Joves

Els que sí que estan al cent per cent de les seues possibilitats són els quatre protagonistes de la final del Trofeu Diputació de Castelló de Joves, que es disputa hui al trinquet de Vila-real on De la Vega i Álvaro s'enfrontaran a José Salvador i Carlos.

El campionat va pel camí de convertir-se en un clàssic i és una magnífica oportunitat per als pilotaris que es volen consolidar com a primeres figures. Alguns participants ja ho són, sobretot aquells que han ocupat la posició de mitger, que són els habituals en la punta de les competicions oficials i trofeus més importants.

El torneig va començar el 22 d'octubre i ha transcorregut als trinquets de Borriana i Vila-real on s'han completat un total de díhuit partides entre la fase regular i la final. A més de les dues parelles finalistes, la resta d'equips participants han sigut els següents: Ferrer i Tomàs II; Santi, Guillermo i Álex; Salva Palau, Monrabal II i Álex A.; Giner i Bueno.