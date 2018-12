Bona cloenda al trinquet de Genovés

La partida a Genovés va fer patir a jugadors, a postors i a tots aquells que s'acostaren a la final del Trofeu Arturo Bataller. Per a honrar al constructor del trinquet que ara és municipal es va crear un trofeu amb el seu nom que ahir guanyaren Marrahí i Brisca a Ian i Sanchis i pel marcador de 25-15.

Els vencedors vestiren de blau per a un encontre amb molta expectació i una escala plena d'aficionats de la modalitat de raspall. I amb eixe color posaren la marxa més ràpida, treballant-se cada quinze i oferint un bonic intercanvi de colps. Tant Marrahí com Brisca van forçar als seus adversaris a traure la màxima potència per a poder contrarestar les seues escomeses.

La compenetració de la dupla guanyadora va ser total des del començament, repartint-se bé no només la feina, sinó també la canxa. Es posaren dos jocs per davant (0-10) però a poc a poc Ian i Sanchis anaven despertant les seues millors versions per a canviar eixos números a l'electrònic. I eixa millor versió va ser la que va forçar les errades dels contraris i també els ajudà a materialitzar la igualada a 15 i embogir al públic present.

Però si eixe tram havia sigut emocionant, el millor estava per vindre. Un rellotge hauria sigut perfecte per a comptar els minuts que durà el joc, perquè comptar els intercanvis sí va resultar impossible. Tres vals va tindre cada equip per a sumar, però més fortuna els blaus, que amb una pilota que Brisca envià a la galeria, van despertar l'ovació dels presents.

Un quinze i un joc que van fer molt de mal als contraris. El següent va ser vist i no vist. Joc blau i victòria per a Marrahí i Brisca.