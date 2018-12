Una victòria de justícia a Pelayo

Figures en la pilota, afortunadament, n'hi ha unes quantes. I ahir se citaren cinc de les més reputades a la catedral, el trinquet Pelayo. Però mestres del 2018 solament en són tres: Genovés II, Raúl i Tomàs II, que es van imposar a Pere Roc II i Javi en la final del trofeu amb el mateix nom, el Mestres Ciutat de València (60-45).

La victòria del trio va ser justa i de justícia. Justa perquè per moments van jugar més que la parella, el suficient per a acabar amb tres jocs de diferència. I de justícia perquè este títol és un premi a la constància de tres pilotaris que van patir sengles lesions de llarga durada i han sabut refer-se per a tornar a ser referents en les seues posicions.

La partida va començar sent roja perquè Pere Roc II i Javi dibuixaren els colps mentre que a Genovés II, Raúl i Tomàs II els va faltar un poc de precisió en algunes pilotes puntuals que van ser quinze dels altres. Tot i això, els aplaudiments sorgiren prompte a la catedral per la intensitat i espectacularitat dels intercanvis.

Amb 30-20 en el marcador el trio va guanyar en eficàcia i en consistència. I quan tres remen per igual a Pelayo contra una parella, 'la feina és dels altres'. Amb esta millora en les prestacions, Genovés II, Raúl i Tomàs II van aconseguir neutralitzar el desavantatge i inclús posar-se per davant en el marcador amb 35-40. A l'escala, el públic continuava corresponent a l'espectacle dels cinc mestres amb sonors aplaudiments.

I va arribar el moment en el qual els ara ja campions es van apoderar de Pere Roc II i Javi. Les tres línies mataven quan tocaven la pilota. La iniciativa era blava malgrat que la parella es buidava per a seguir el ritme, però amb menys oportunitats d'atacar. Amb això, l'electrònic va avançar fins al 40-55. La diferència ja era massa. I es va mantenir fins al final, però els rojos reviscolaren per acabar també en pla campió.



Dénia i Benidorm

En la mateixa modalitat d'escala i corda, el Trofeu Nadal de Benidorm continua esta vesprada al trinquet de la localitat alacantina amb la disputa de la segona semifinal.

A una banda de la corda apareix un dels equips que ha participat en el Trofeu Mestres i que va deixar una magnífica impressió tot i no arribar a la final, el de Soro III i Félix. Liderant el trio rival estarà Genovés II, que en este mes ha estat en absolutament totes les partides d'especial rellevància. Davant jugarà Héctor, que el dimecres va fer un recital en la final del Trofeu Mancomunitat de la Ribera Alta i la punta serà per a Carlos.