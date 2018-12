Benidorm guanya el III Circuit La Bolata de Llargues

El carrer Major d'Orba es vestia de gala ahir diumenge per acollir la final de la III edició del Circuit de Llargues més prestigiós i que patrocina la multinacional La Bolata Importa, S.L., al front de la qual es troba Berto Perelló, paisà d'Orba, precisament. La final enfrontava als dos equips que estan protagonitzant les finals de les modalitats a ratlles dels últims anys, com són El Campello, que era l'actual subcampió de la competició, i el jove equip de Benidorm, que ha guanyat les dues últimes edicions de la Lliga, i que ara aconsegueix també un dels títols que encara no tenien a les seues vitrines, el Circuit La Bolata.

Arrancava la partida amb un equip de El Campello molt motivat i encertat, amb un gran traure com és Martínez i un Miki més que notable al rest. De fet, feien el primer joc, col.locant un 3 per 1 al marcador (la partida arrancava en iguals a dos jocs) i un 4 per 3. A partir d'ahí, Benidorm igualava el marcador a 4. La partida ha continuat molt equilibrada amb igualades al lluminós a 5 i també a 6.

La formació de Benidorm aconseguia fer-ne tres jocs seguits fins posar un 6 a 9 al seu favor, que pareixia definitu, amb Jose Luis fent un molt bon traure i Juan que restava molt més millor que al principi de la partida. El Campello s'anotava un nou joc posant més incertidumbre amb el 7 a 9, però el fort combinat de Benidorm aconseguia tancar el marcador amb 7 a 10.

Per Benidorm han jugat Jose Luis, Juan, Vicent, Rafa, Navarro com a cinc titular, després es produïa un canvi al eixir Navarro i entrar al carrer Paco. Per El Campello han disputat la final Martínez, Mario, Miki, Carlos, Jose i Toni que estava de reserva.

El més que consolidat Circuit de La Bolata completa el seu historial amb un nou equip, ja que les dues anteriors edicions havia estat l'equip de Parcent el campió. Ara Benidorm amplia aquest més que selecte palmarés que vé acompanyat d'un important premi econòmic. Han lliurat els trofeus el Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, qui no s'ha volgut perdre una de les cites més importants de la temporada, així com Daniel Sanjuán, President de la Federació de Pilota, Ignasi Cervera, alcalde d'Orba, el propi Berto Perelló, gerent de La Bolata Importa, Josep Miquel Moya, Director General de l'Esport, Arturo Cabrillo, Regidor d'Esports de Benidorm, Vicent Molines, Vicepresident de la Federació de Pilota i Sebastià Giner, coordinador de pilota valenciana de la Generalitat.

El matí arrancava amb una exhibició juvenil de llargues, on s'enfrontava l'equip roig, format per Vicent, Jorge, Raúl, Joan i Àlvaro al blau, pel que jugaven, Marc, Toni, Joan, Hilari i Cobos, partida que acabava amb un 8 a 5 per als de roig.

Cal destacar igualment la tasca l'ajuntament d'Orba i al club de pilota local per l'organització d'aquesta final així com a Fabián Arbona, jutge de pràcticament totes les jornades d'aquest III Circuit de llargues La Bolata que posava ahir el seu fermall d'or.