Ian i Seve guanyen primer al Memorial

Ahir es va disputar la jornada inaugural del I Memorial Emilio Peris 'El Zurdo', una vesprada especial per a donar inici a este nou torneig que s'afegeix a l'agenda del raspall professional amb la intenció de quedar-se durant molt de temps i de convertir-se en una cita destacada del calendari.

La primera semifinal va estar a càrrec de dues parelles amb moltes ganes de guanyar-se la plaça per a la final d'este esdeveniment que també té un rerefons solidari. De roig van jugar Ian i Seve i de blau vestiren Montaner i Brisca.

Per als quatre participants la partida suposava molt més que una mera confrontació esportiva. El vessant emotiu pesava molt i tots volien fer un bon paper sobre les lloses del trinquet el Zurdo de Bellreguard.

Amb la parella blava al traure es posà en marxa el xoc i de què manera. La potència de la treta del rest d'Almiserà va ser aplaudida pels presents després de sumar el primer quinze de l'encontre de forma directa, el qual els donà força per a continuar cap a l'estrena del lluminós.

Però al passar els seus adversaris al traure, estos no van deixar escapar cada oportunitat per a sumar a l'electrònic i van fer el següent. En eixe moment es va produir un xicotet esglai durant el joc quan Brisca va haver de parar. «He jugat una pilota caient-me i he tractat d'aguantar-me contra la muralla amb el braç esquerre i ahí he notat, literalment, com si el muscle se n'eixira del seu lloc. Poc després he sentit com si tornara al lloc», assegurà el mitger en acabar la partida.

Al veure que podia jugar, es va reprendre el joc. Amb molta efectivitat Seve aconseguia llançar les pilotes a la galeria, el que va fer que tornara a sumar la parella roja, desconcentrant als jugadors que tenien en contra (15-5).

Novament, la treta de Montaner va fer de les seues i el següent joc va ser vist i no vist. Tres tretes directes i una rematada del seu company des del sis van ajustar l'electrònic, 15-10. Els jocs començaren a caure de manera alterna, però Ian i Seve van ser superiors i el seu baló d'oxigen els va permetre tancar un marcador final de 25-15 i accedir a la lluita final del dia 29, quan tindran lloc els actes per homenatjar a Emilio Peris 'El Zurdo'.