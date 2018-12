Un desafiament i dos trofeus per a tancar l'any

Pràcticament estem comptant les hores que queden per a acomiadar el 2018 però, en el que resta d'any, encara hi ha unes quantes cites especialment destacables i que se n'ixen de la rutina del dia a dia. En concret en són dos trofeus i un desafiament mà a mà.

El més proper és el Memorial Emilio Peris El Zurdo que demà completarà la segona semifinal al trinquet de Bellreguard. Entra en escena el número u del raspall, Moltó, que amb l'ajuda de Gabi haurà d'enfrontar-se al seu rival en la final de l'Individual, Marrahí, que tindrà davant a Tonet IV.

Els vencedors jugaran la final del pròxim dissabte contra Ian i Seve, que en la primera semifinal van eliminar a Montaner i Brisca per 25-15. Independentment de la parella que passe resulta un gran cartell.

Però segons va avançar Emi Peris fa uns dies a este mateix diari, la final no serà l'acte més important de la jornada, per a la qual s'està preparant un emotiu reconeixement a son pare. Un motiu més per omplir el trinquet. Però hi ha un altre per a penjar el cartell de 'no hi ha entrades'. I és que la recaptació obtinguda es destinarà a l'associació Alma de Acero, que es dedica a ajudar a xiquets que pateixen diferents malalties.



Benidorm i Vila-real

Ja en diumenge es disputaran les altres dues partides 'especials'. En este cas es jugarà en la modalitat d'escala i corda i pràcticament a la mateixa hora, però a molts quilòmetres de distància.

Al trinquet de Benidorm (12.00 hores) conclourà el trofeu degà del Nadal, que a més és un reconeixement pòstum a Vicent Pérez Devesa, qui va ser alcalde de la localitat alacantina durant unes quantes legislatures i que tant va fer per l'esport de la pilota.

La lluita pel títol serà cosa de dos trios. Un està format íntegrament per pilotaris de la Marina que segurament arrossegaran un bon nombre d'aficionats de les seues localitats. És el cas de Pablo, Pere i Tomàs II, que en la primera semifinal van superar a la figura local, Pere Roc II, que amb Santi va cedir per 60-45.

L'altre també té un jugador de la zona, Héctor, que està millor que bé. Però el nom propi de l'equip és Genovés II, que no para d'acaparar finals i títols. La punta serà per a Carlos. Este trio ve d'eliminar a Soro III i Félix en la segona semifinal pel resultat de 60-50.

I de Benidorm a Vila-real, on a les 11.45 està programat el desafiament mà a mà entre De la Vega i Bueno.

El duel l'ha organitzat el trinqueter i abans primera figura, Mezquita, aprofitant el tiró que els dos pilotaris tenen a la Plana i el seu bon fer en el passat campionat Individual. De la Vega va posar en seriosos problemes al finalista Pere Roc II en quarts de final. I Bueno encara va anar més enllà contra el de Benidorm en semifinals: amb val per a acabar va tirar una pilota a la galeria que va tornar... i va perdre.

Bueno i De la Vega van acceptar la proposta immediatament. No hi ha condicions i es jugarà amb les normes habituals del mà a mà.