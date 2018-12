Lligues de més entitat en la nova temporada

Una de les competicions més esperades de la nova temporada ja està preparada. La Lliga Bankia de raspall i d'escala i corda començarà el dia 11 de gener al Genovés i el 12 a Pelayo, respectivament. Enguany el campionat aplega amb molts canvis. La durada serà superior a edicions anteriors, el que permetrà un major nombre d'enfrontaments entre els sis equips que configuren la competició en cada modalitat professional.

El format es compon d'una fase regular amb trenta confrontacions, deu per equip, que suposarà la disputa de partides d'anada i tornada. Un fet que possibilita que cada formació s'enfronte un total de dues vegades als altres equips.

Una vegada acabe la fase regular els quatre primers a la taula classificatòria seran els que disputen les semifinals, també a anada i tornada. Les finals seran partides úniques, programades per a la primera quinzena d'abril.

Un altre dels canvis és el sistema de puntuació. Cada victòria suposarà per a l'equip un total de dos punts, mentre que els vençuts podran sumar un punt, que no es restarà a la formació guanyadora. Per a fer-se amb eixe punt hauran d'arribar a 50 en el cas de l'escala i corda, o a 20 en el de raspall. Cada equip torna a representar a un ajuntament. Per a 2019 les formacions participants en l'alt seran les de Benidorm, amb Pere Roc II, Santi i Monrabal II; Vinalesa, formada per Puchol II, Raúl i Bueno; Vila-real, amb Soro III, Jesús i Carlos; Pedreguer-Masymas, composta per Francés, Pere i Tomàs II; Almussafes, amb De la Vega, Félix i Nacho, i Murla, amb Genovés II, Javi i Héctor.

Pel que fa al raspall, per Barxeta jugaran Moltó, Josep i Lorja. La formació de Xeraco estarà encapçalada per Pablo, qui jugarà amb el local Canari i Raúl. Oliva estarà representada per Montaner, el pilotari local Brisca i a la punta jugarà Gabi. Marrahí jugarà pel seu poble, Villanueva de Castellón, i completaran l'equip Tonet IV i Néstor. Sergio, Seve i Ricardet formaran l'equip del Genovés, i per últim, la ciutat de Dénia estarà representada per Ian, Sanchis i Miravalles.



Lliga Dos

De manera paral·lela es disputarà este segon campionat que seguirà el mateix format que la competició mare i cada equip participant representarà als mateixos ajuntaments que la Lliga Bankia. Per tant, en el cas que un dels pilotaris de la primera competició es lesione, entraria a substituir-lo un del seu equip de la Lliga Dos. En raspall jugaran Punxa i Lorja per Barxeta, Vicent i Raúl per Xeraco; Salelles II i Gabi per Oliva; Vercher i Néstor per Villanueva de Castellón; Badenes i Ricardet pel Genovés, i Moncho i Miravalles per Dénia.

En escala i corda Pablo de Sella, Monrabal II i Conillet representaran a Benidorm; Santi de Silla, Bueno i Álvaro a Vinalesa; Marc i Carlos a Vila-real; Fageca i Tomàs II a Pedreguer-Masymas; José Salvador i Nacho a Almussafes, i Giner i Héctor representaran a Murla.