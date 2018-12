La final del Memorial ´El Zurdo´ tindrà al número u

El trinquet de Bellreguard va anunciar al número u del raspall amb motiu de la segona semifinal del Memorial Emilio Peris 'El Zurdo'. I Moltó va actuar com a tal, amb el perfecte acompanyament de Gabi, per a superar a Marrahí i Tonet IV pel resultat de 25-15. La partida va ser ràpida, de tres quarts d'hora de durada, sobretot perquè els quinzes dels tres primers parcials va tindre pocs intercanvis.

En este tram de la partida solament anotaren Moltó i Gabi, que ho feren tot bé. El traure del rest de Barxeta va ser demolidor, per fort i ben dirigit a la careta o la muralla. I la definició del mitger de la Pobla del Duc va estar mil·limètrica. Això pel que fa als dos parcials en què ocuparen el dau. Pel que fa al que aconseguiren al rest, els dos rojos estigueren contundents, sobretot el campió individual.

Enfront, Marrahí i Tonet IV jugaven a ràfegues, alternant bones intervencions amb altres que no ho van ser tant. I estes xicotetes concessions els va posar la semifinal molt costera amunt (15-0).

Encara així, Marrahí i Tonet IV reaccionaren i equilibraren la batalla. El marcador no tant, perquè Moltó va continuar fent de número u i Gabi fent bones les seues aparicions, ara un poc més escasses perquè els blaus li van llevar joc.

En esta segona meitat també va destacar especialment Tonet IV. El pilotari elèctric i resolutiu que sol ser havia aparegut. I Marrahí també va demanar la seua quota de protagonisme, que no va ser més perquè no va calcular bé algunes rematades. Però els rojos no afluixaren i per tant no hi hagué opció de capgirar el marcador.

En acabar la partida Moltó va comentar que «el memorial d'Emilio és molt especial perquè els jugadors el portem en el cor i tant de bo estiguera ell ací. El dissabte acabem l'any i que millor que fer-ho homenatjant-lo», deia. El que està clar és que «una final sempre té una motivació extra», com afirmà el rest de Barxeta, «però esta va molt més enllà del merament esportiu pel que suposarà eixe dia», afegia.



Cloenda

La final es jugarà demà en la sessió pròpiament dita del Memorial. Moltó i Gabi s'enfrontaran a Ian i Seve, que van superar a Montaner i Brisca en la primera semifinal pel resultat de 25-15.

La partida serà un acte més de la jornada on el més important serà el reconeixement i homenatge pòstum a Emilio Peris El Zurdo. De fet, demà no es completaran dues partides, com és habitual en la vesprada dels dissabtes, sinó solament la final, que està programada a les 17.00 hores.

En els actes que s'han preparat es farà partícip al públic congregat al trinquet de Bellreguard. A més, la recaptació obtinguda es distinarà a causes solidàries.