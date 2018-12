Per sempre Emilio Peris El Zurdo

El món de la pilota va realitzar ahir un multitudinari homenatge a una figura clau de l'esport propi dels valencians i a una persona excel·lent, Emilio Peris El Zurdo, que va faltar ara fa poc més d'un any per causes naturals.

Com que este reconeixement ha sigut el primer des de la seua prematura desaparició, la jornada va ser sobretot una merescuda lloa a Emilio. Encara així, el primer aplaudiment va ser, per desig de la família, per al públic que va omplir el trinquet. I és que amb cada entrada venuda es farà la vida un poc més fàcil a xiquets amb diferents malalties perquè la recaptació s'ha destinat a l'Associació Alma de Acero, molt reconeguda a la Safor i especialment a Gandia per la seua activitat solidària.

Els moments de màxima emoció van ser uns quants. El primer, quan els continuadors de la nissaga, Emi, Hugo i Domi van eixir al mig del trinquet per a rebre als finalistes del Memorial Emilio Peris El Zurdo. El trinquet va tremolar, com també els tres germans. El trofeu ja ha quedat instaurat com un dels esdeveniments de la temporada perquè tindrà continuïtat en el temps.

Però si de moments destacables es tracta, sense dubte els que tingueren a Celia com a protagonista. Involuntària, perquè la vídua haguera volgut quedar en un segon pla, però inevitable, per tractar-se de qui és.

I el màxim va arribar en l'instant posterior a la visualització de la projecció dedicada a Emilio, feta amb un gust exquisit, que va acabar amb el mateix Emilio Peris mirant a tots els presents. Impecable.



El Trofeu

Pel que fa al merament esportiu, Ian i Seve es van proclamar campions del I Memorial Emilio Peris El Zurdo en superar a Moltó i Gabi pel resultat de 25-15.

La partida no va se la millor que podrien haver protagonitzat quatre figures de tanta entitat, però tots van complir. En la primera meitat va ser una confrontació molt dauera, amb el domini evident de la parella que va pegar primer. Això fins que Ian i Seve trencaren un joc al rest, que els va atorgar el triomf.