El trofeu degà del Nadal acaba a Benidorm

Vint-i-nou anys contemplen al Trofeu Nadal de Benidorm, el torneig degà dels que commemoren estes festes que a més és un homenatge pòstum a Vicent Pérez Devesa, exalcalde de la localitat alacantina que tant va treballar per la promoció, difusió i consolidació de la pilota.

Al migdia de hui començarà la lluita pel títol, que es preveu dura per als protagonistes i atractiva per al respectable si les dues formacions mantenen el nivell exhibit en les semifinals.

Genovés II, Héctor i Carlos van superar en la seua eliminatòria a Soro III i Félix per un ajustat 60-50. En la partida va quedar clar que el rest i mitger vencedors són dos dels pilotaris que millor es troben en este tram final de l'any.

Per la seua banda, Pablo de Sella, Pere i Tomàs II es van desfer de Pere Roc II i Santi pel tanteig de 60-45. També es tracta d'un trio amb pilotaris que estan de dolç des de fa temps, que a més es compenetren a la perfecció. Superar per tres jocs de diferència a la figura local i a un mitger de referència com Santi, que també coneix el trinquet de Benidorm com si fóra sa casa, és una altra mostra del potencial d'esta formació.