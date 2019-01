El primer desafiament de l´any es jugarà a Bellreguard

Tot i que els jugadors professionals estan de vacances, alguns han optat per pausar eixe merescut descans i proposar un atractiu desafiament per al dissabte. Serà de raspall, es jugarà a Bellreguard i els seus protagonistes Brisca i Canari contra Seve i Tonet IV. Quatre mitgers que han volgut mesurar les seues forces d'una peculiar manera.

La canxa de la Safor tindrà les seues partides habituals demà dijous, però sense cap dubte, la gran cita de la setmana serà la del dissabte (17.30 hores). Una partida que els mateixos protagonistes van organitzar. «Seve em va comentar la idea de desafiar-los i jo li vaig dir que sí», explica Tonet IV. Ràpidament es posaren en contacte amb un dels trinqueters, Emi Peris, per a preguntar si es podria disputar al seu recinte. «A mi em va telefonar Emi ja fa uns dies per a proposar-m'ho i preguntar-me què em pareixia. Sense cap dubte li vaig dir que endavant», comenta Brisca.

En estos desafiaments sempre es desperta molta expectació sobre quina posició ocuparà cadascú dins de la canxa, més encara quan tots els jugadors són mitgers i dos d'ells hauran de defensar una manera de joc a la qual no estan tan habituats.

Per la seua banda, els rojos, Brisca i Canari, ho tenen clar. «Jugaré jo de rest perquè he jugat ja altres desafiaments així i crec que puc ser competitiu en este aspecte. A més, haver entrenat per a l'Individual també fa que puga defendre'm bé al traure i al fer els rebots», assegura el pilotari d'Oliva.

Pel que fa als contraris, serà Seve qui ocupe la posició de rest. «A l'Individual veiem que sempre aplega molt lluny i sap traure bé. En teoria jugarà Seve darrere, però mai es sap el que pot passar». D'esta manera, Tonet IV deixa oberta la porta a possibles canvis durant la partida. «L'últim desafiament, vaig jugar amb Brisca contra Ian i Moltó. Anàvem guanyant, pegàrem un baixó i ens quedàrem en l'espineta de què hauria passat si Brisca haguera passat davant. Per això, segons la situació, podríem canviar per a marejar als contrari».

Les dues parelles s'enfronten a una partida que no serà fàcil. «Se'ns planteja una partida pesada perquè són dos jugadors més veterans i sabem jugar molt a pilota», afirma Tonet IV. Però tot i eixa veterania de la qual parla, cal saber emprar-la per a fer-los front. Brisca sap que «Seve sap raspar-la molt bé i no és suficient llevar-li la pilota a Tonet IV, cal intentar que Seve no l'agafe per a raspar-la de manera còmoda perquè fàcilment la pot tirar des del nou i mig dins o fins i tot dalt».

No obstant això, té plena confiança en el seu company per a esta peculiar batalla. «Canari és un dels que millor s'encara a la careta des del dau i això és un punt a favor nostre perquè els rivals no estan acostumats a restar la pilota baix la careta. Haurem d'intentar explotar això i Canari ho fa a la perfecció».

Per a Tonet IV la clau és que «qui millor aguante la partida darrere se l'emportarà. Hem d'anul·lar al mitger perquè ell estarà més còmode i fer jugar més al rest». Tots tenen clar que «estes partides sempre tenen un extra de motivació perquè també sol vindre gent que de normal no ve al trinquet, gent més jove i altre tipo de públic i això també és un atractiu extra per a nosaltres», explica Brisca. A més, Tonet IV afegeix que «hi ha un ambient molt bonic, la rivalitat és gran i això crida molt l'atenció del públic. Si fem bona partida, es fa afició i podria ser una manera d'enganxar a gent nova».