Pere Roc: "És la Lliga més potent dels darrers anys"

En nou i deu dies començaran les màximes competicions per equips de la pilota professional, la Lliga Bankia de raspall i la d'escala i corda. Amb dues arriben amb molts canvis, els mateixos per a cada modalitat, que a priori han agradat als protagonistes, els pilotaris.

En la competició per dalt corda Pere Roc II aspira a sumar el tercer títol consecutiu. Enguany li han tornat a canviar els companys, però no hi ha problema. «Amb Santi entrene moltíssim i és un pilotari amb unes grans facultats. I Monrabal II és un punter que sap llegir molt bé les partides, tranquil·litza molt als escaleters i és dels que millor s'acobla amb els mitgers. M'encanta l'equip», diu.

De la resta de formacions, la liderada per Genovés II li crida més l'atenció «perquè Genovés II és el que més sap jugar i fa jugar el doble al company. Javi és un número u en la posició de mitger i Héctor va ser el millor punter en el seu moment».

També destaca especialment el conjunt de Francés, «a qui li condeix molt jugar el trio per la seua capacitat de ficar la pilota on vol. I Pere i Tomàs II, si estan encertats, són els que més quinzes fan de tota la plantilla», comenta.

Ara bé, Pere Roc II no creu que estes formacions siguen favorites. «En són sis equips molt ben fets i tots patirem. És la Lliga més potent dels darrers anys», assenyala.

I és que, com deixar fora dels pronòstics al campió individual de cap manera. «Si a Puchol II, que no té cap desperdici, li fiques un mitger que acatxa tan bé la pilota com Raúl i un punter que no la erra mai com Bueno, la complicació per a guanyar-los és màxima».

O a un gran entre els grans, cas de Soro III. «Pot ser que a Soro III no li convinga tant jugar en trio, crec que és limitar el seu joc. Però li ha tocat dos companys que s'entenen a la perfecció, els meus de la temporada anterior. A més a més, Jesús juga per al rest i ajuda al seu joc mentre que Carlos continua en un moment sensacional», explica.

Queda un equip per analitzar, el format per De la Vega, Félix i Nacho. «Veig a Félix com a principal opció i que tal vegada a Nacho li coste agafar-se a jugar en la punta. Per les característiques dels dos crec que es faran molt arrere per a cobrir a De la Vega, que últimament està jugant molt a pilota. És un trio guerrer que podria estar passant pilotes tres dies seguits», apunta.

Si la configuració dels equips té el vistiplau del campió, els canvis en el format encara més. «Ara és una Lliga amb més entitat. M'agrada que les partides estan orientades al cap de setmana i que hi haurà una fase regular a anada i tornada. Ja no és qüestió d'estar bé durant un mes sinó en quatre. Hi ha més exigència i primarà més la regularitat».

Amb el canvi en la puntuació, amb 2 punts per als vencedors i 1 per als derrotats si arriben a 50, Pere Roc II també pronostica més equilibri. «la taula estarà molt més ajustada. Ja no val guanyar tres partides i oblidar-te. En este cas hauràs d'anar a totes les partides a mort i guanyar com a mínim la meitat i puntuar en altres per a passar a semifinals. I això serà molt complicat per a qualsevol equip», comenta.

A més està la Lliga Dos, que es jugarà de manera paral·lela. «És una fantàstica idea. Cada equip de la Lliga ja té definits quins seran els substituts en cas de lesió i és una oportunitat per als companys de tindre el ritme de competició que en tindrem nosaltres. Em pareix molt correcte que els hagen tingut en compte per a fer un altre torneig».