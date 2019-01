S'ajorna el desafiament de mitgers

El desafiament a raspall en un principi programat per a la vesprada d'este dissabte al trinquet de Bellreguard ha sigut ajornat fins més endavant, a una data per determinar.

La partida anava a enfrontar als mitgers Seve i Tonet IV contra els seus homòlegs Brisca i Canari. Les dues parts hi havien acordat posar en joc la quantitat de 2.000 euros d'eixida. Però davant l'imminent començament de la Lliga, en la qual participaran els quatre jugadors, els pilotaris han considerat més oportú deixar el desafiament per a un altre moment, sobretot pensant en la possibilitat de caure lesionats abans de la Lliga.

I és que com es tracta d'un duel entre mitgers, dos d'ells jugarien fora de la seua ubicació habitual i per tant estarien obligats a escometre la pilota en postures més pròpies dels restos. No és que siga un gran impediment, a més tractant-se de figures acostumades a la màxima exigència, però millor no arriscar per a començar amb bon peu la màxima competició per equips.

El trinquet de Bellreguard manté per a esta vesprada la partida única programada a les 17:00 hores que enfrontarà a Punxa i Néstor contra Vercher i Josep.