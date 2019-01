Trenta-huit figures i un debutant

Sis equips per modalitat, tots ells trios, fan un total de trenta-huit pilotaris participants en les pròximes lligues Bankia de raspall i escala i corda, que començaran el cap de setmana la setmana que ve. Es tracta de les considerades millors figures del moment. I des de fa temps, perquè entre les dues competicions solament hi ha un debutant com a titular: De la Vega.

La presència de l'escaleter d'Almussafes liderant un equip on també formaran Félix i Nacho, no és cap sorpresa, menys encara després de la seua trajectòria dels últims mesos.

Va ser a l'estiu quan va començar a destacar especialment en aconseguir el seu primer títol oficial com a professional, el de campió del Trofeu Frontó Diputació de València. En acabar la partida va manifestar que el següent objectiu era consolidar-se dins del trinquet i partir d'ací han sigut unes quantes les partides que li han dut a acaparar un bon nombre de titulars.

Les que més ressò tingueren van ser les del campionat Individual, on va caure en quarts de final amb iguals a 55 contra el després finalista Pere Roc II, i les del Trofeu Mixt Fundació José Luis López, on va superar dues vegades a Genovés II, també en la final, amb sengles actuacions per a emmarcar.

Esta sensacional trajectòria ha fet que els responsables de la configuració dels equips de la Lliga Bankia d'escala i corda hagen confiat en De la Vega en detriment d'escaleters amb una trajectòria de més recorregut com Pablo de Sella, Santi de Silla o Fageca. Inclús de Marc, encara que el de Montserrat ha tornat fa poc als trinquets i encara està en fase de recuperació de la seua millor versió.

De la Vega debuta com a titular, però no en el campionat, on ja ha jugat en condició de reserva en alguna ocasió. En l'edició anterior, per exemple, va substituir a tot un referent com Puchol II i va complir a la perfecció. Experiència en els grans esdeveniments tampoc li falta perquè en l'altra competició oficial, la Copa Diputació de València, ja ha sigut titular en dues edicions amb un bon rendiment.



22 campions

Entre la resta de participants, vint-i-dos pilotaris ja saben què significa proclamar-se campió. En la modalitat d'escala i corda els més llorejats són Genovés II i Jesús, amb 3 títols cadascun. En el següent escaló estan Félix, Monrabal II i Pere Roc II, amb dos entorxats, mentre que Santi de Finestrat, Puchol II, Carlos, Soro III, Pere, Nacho, Javi i Héctor han sigut campions una vegada.

En la disciplina de raspall solament hi ha un participant, Sanchis, que ha guanyat dues vegades. Amb un títol apareixen Moltó, Ian, Josep, Canari, Brisca, Marrahí, Sergio i Ricardet.