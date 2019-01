Els participants de les lligues apuren les vacances

En el que portem de 2019 no s'ha vist anunciat en cap cartell a primers espases com Moltó, Puchol II, Ian, Soro III, Brisca o Javi. La raó és que els pilotaris que comptaran amb fitxa en la campanya que acaba de començar estan gaudint d'uns dies de vacances que estan a punt de concloure perquè el pròxim cap de setmana arranquen les màximes competicions per equips, les lligues professionals.

En veritat esta és una circumstància que cal destacar. Fins ara, els pilotaris lliuraven quan podien i mai de manera conjunta. Sobretot descansaven després de caure eliminats d'una competició, durant el temps que quedava fins que començara la següent.

En el col·lectiu de jugadors professionals sempre s'ha demandat la configuració d'un calendari anual detallat de competicions oficials i trofeus. No solament per a conéixer quan podran disposar dels dies que els corresponen de vacances sinó sobretot per a poder planificar la temporada, la preparació física, les corbes de rendiment.

Ara sí que hi disposen d'esta informació, que encara no s'ha fet pública de manera oficial, i inclús saben que en estiu tornaran a parar de jugar, de treballar. El que també saben és que a partir del pròxim cap de setmana tindran per davant quatre mesos de la màxima exigència.

La Lliga Bankia de raspall començarà el divendres al trinquet de Genovés i la de la modalitat d'escala i corda el dissabte a Pelayo. Les dues competicions, que transcorreran amb un format idèntic de manera paral·lela, han multiplicat per dos el nombre de partides de la fase regular i també la seua durada. En realitat, el que s'ha fet ha sigut afegir una segona volta. En total, cadascuna de les formacions disputarà deu confrontacions en esta ronda.

El que no s'ha modificat ha sigut la fase final. Els quatre millors de la classificació accediran a les semifinals, que seran a anada i tornada, mentre que la final es jugarà a partida única.

Tots els participants consultats per este diari coincideixen en assenyalar que el campionat ha guanyat en entitat, en presència i en importància. Els agrada el fet d'estar competint durant quatre mesos.

Els pilotaris que no han estat escollits per a formar en algun dels sis equips configurats de cada modalitat també tindran el seu campionat, l'anomenada Lliga Dos. També és una iniciativa que ha tingut bona acceptació.

El sistema de competició serà idèntic: mateix nombre d'equips i de partides, però en dies i trinquets diferents dels de la Lliga Bankia. A més a més, cada formació representarà a un ajuntament de la competició germana, amb la qual cosa ja estan definits els substituts dels pilotaris que foren baixa per lesió o una altra raó.