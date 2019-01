La Federació programa una jornada solidària a Borbotó

La Federació de Pilota ha organitzat per al pròxim dia 19 un esdeveniment solidari que té per nom 'Pilota for freedom' i que es presenta hui a Borbotó (10.30 hores), que és on tindrà lloc la jornada.

La iniciativa en té dos noms propis, el de la vicepresidenta de la Federació i pilotari, Ana Belén Giner, i el de l'expilot de reactors i ara entrenadora de futbol, Patricia Campos, que és fundadora de Goals For Freedom, ONG que treballa pels drets de les dones i els xiquets del tercer món a la qual anirà destinada la recaptació obtinguda.

També seran part important de la jornada del dissabte 19 les alumnes més destacades de l'escola de pilota de Borbotó. Durant eixe dia «es realitzaran tallers de com arreglar-se les mans per jugar a les modalitats de raspall i frontó valencià, així com tallers de joc d'iniciació a estes modalitats, a més de jocs relacionats amb l'esport valencià i la seua cultura», informen des de la Federació de Pilota.