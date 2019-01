Res a veure amb una segona divisió

A mesura que s'acosta el començament de les lligues Bankia s'està incrementant considerablement la presència de la pilota als mitjans de comunicació. No solament això, als trinquets ja comencen a fer-se quinieles que apunten a uns i altres com a principals favorits.

És normal, perquè es tracta de les màximes competicions per equips de la pilota professional. Però en esta edició hi ha una novetat que mereix tindre el seu espai i importància, la Lliga Dos, que també es jugarà a raspall i escala i corda.

Estes competicions en són prou més que una segona divisió de la Lliga Bankia. De fet, alguns pilotaris hi participen en les dues: molts dels punters de la Lliga Bankia seran els mitgers de la Lliga Dos. Tant és així que es podria donar la curiositat que un mateix jugador aconseguira els dos títols. A més a més, els escaleters de la segona estan assignats com a substituts dels seus companys de la primera en cas de lesió o alguna altra raó que obligue a la baixa.

La Lliga Dos ha nascut com un espai que atorgue ritme de competició als pilotaris que esta vegada s'han quedat sense lloc en la Lliga Bankia. Bé siga figures consagrades com Marc o Punxa, que encara no han recuperat el nivell d'abans de les lesions, jugadors que estan a cavall entre el primer i el segon escaló, com Santi de Silla o Moncho, i joves que encara han de madurar un poc, com és el cas de José Salvador o Salelles II. Els format d'estes lligues serà idèntic que el de les seues germanes majors: una fase regular de 30 partides, 10 per equip, per a continuar després amb les semifinals a anada i tornada i conclourà amb la final a partida única. Per a no solapar-se, les partides de la Lliga Bankia estan sobretot orientades al cap de setmana mentre que les de la Lliga Dos es jugaran principalment entre setmana.



Els equips

En el torneig d'escala i corda els equips configurats són els següents: Benidorm: Pablo de Sella, Monrabal II i Conillet; València: Santi de Silla, Bueno i Álvaro; Vila-real: Marc i Carlos; Pedreguer-Masymas: Fageca i Tomás II; Almussafes: José Salvador i Nacho; Murla: Giner i Héctor.

En la modalitat de raspall, els pilotaris escollits i els ajuntaments de les localitats que hi representen al torneig són: Barxeta: Punxa i Lorja; Xeraco: Vicent i Raúl; Oliva: Salelles II i Gabi; Villanueva de Castellón: Vercher i Néstor; Genovés: Badenes i Ricardet: Dénia: Moncho i Miravalles.