Canvis del segle XXI per a guanyar el favor del públic

La presentació de les lligues de raspall i escala i corda, que va tindre lloc ahir a la seu de Bankia a València, va deixar clar que en este nou any s'ha iniciat un camí diferent pel que fa a l'activitat professional de la pilota. Si és el correcte o no es veurà quan s'hagen d'extraure les conclusions. Però, de moment, els actors principals de la pel·lícula, els pilotaris, assumeixen amb satisfacció i il·lusió les novetats.

L'opinió més generalitzada, almenys entre els dotze jugadors que van intervenir en l'acte com a representants de tots els equips participants i que van ser escollits pels seus mateixos companys, és que els canvis estan sobretot orientats als gustos, la demanda i el ritme de vida de la societat actual. «La pilota ha d'encarar el segle XXI com un esport més normal», assenyalava Genovés II.

Les dues competicions mantenen la seua filosofia d'equilibri i competitivitat. «No veig cap equip que puga ser favorit», deia Félix de la configuració feta en la modalitat d'escala i corda. «Estan molt compensats», apuntava Seve pel que respecta a la de raspall.

Però cal anar més enllà d'unes lligues lluitades i incertes fins a l'últim moment. La pilota vol mantenir als que ja hi estan, fidelitzar als ocasionals i sobretot oferir-se a un públic nou. «Esta Lliga s'ha fet pensant en l'aficionat i això ens agrada als jugadors. Totes les noves mesures fan les lligues més senzilles d'entendre i de seguir. Creguem que portaran a més gent al trinquet. Ara ens toca a nosaltres fer que s'ho passen bé», comentava Pere Roc II.

És per això que ha estat ben rebuda la decisió de fer a tots els equips en trio. Una raó és que doblant la durada a quatre mesos les parelles podrien acusar més el desgast en el tram final. I la principal, fer més comprensible un esport. «A molta gent que va per primera vegada a un trinquet li xoca que dos pilotaris s'enfronten contra tres. I encara que els expliques que les partides s'arreglen perquè estiguen igualades tampoc ho acaben d'entendre», apuntava Pepe Cataluña, portaveu de la Fundació.

Per tant no hi ha objecció entre els pilotaris que es mostren obertament partidaris a jugar en parella contra tres, com així es van manifestar Brisca, Soro III, Genovés II, Puchol II o Moltó, qui va declarar que «entenc els motius de configurar trios, pensant en el públic, i em pareix molt correcte», assenyalava el campió individual de raspall. A més pot ser una bona mesura «per a oferir més espectacle. Jugar tres contra tres complica que pugues fer el quinze i es piloteja més», afegia Sanchis.



Un horari més adequat

També ha agradat especialment que les partides estiguen orientades al cap de setmana, llevant d'alguna excepció en trinquets que funcionen bé entre setmana. «És un pas molt important», segons el parèixer de Félix. I és que d'esta manera s'obri el ventall de possibles espectadors que puguen dedicar part del seu temps d'oci a veure en acció als professionals de la pilota. I molt aplaudida ha sigut la iniciativa d'una cosa tan comú i lògica en la resta dels esports com començar i tancar una jornada en una mateixa setmana. Abans hi havia equips que tenien completades tres partides i altres encara estaven per debutar. «Per a l'aficionat serà molt més fàcil portar un seguiment. Inclús de vegades coincidien competicions i això confonia a la gent. Ara pense que estaran esperant que arribe el cap de setmana per a poder veure les partides i disfrutar», apuntava Puchol II.

Una altra novetat afecta a la puntuació de les partides. La victòria estarà premiada amb 2 punts, pels 3 que s'han atorgat durant anys, mentre que l'equip derrotat en sumarà 1 si arriba al joc 50 o 25, segons la modalitat. «Així s'afavorirà més que hi haja igualtat», comentava Seve.



Primarà la regularitat

També és més que destacable que el nombre de partides per disputar passa a ser el doble, així com la durada, ara de quatre mesos. «Fer el campionat més llarg li dóna més entitat i als equips que no comencen bé els permetrà rectificar. Ara sí que manarà la regularitat». Paraules de Brisca, que van ser corroborades per Marrahí: «A mi m'agrada el fet de jugar a anada i tornada perquè tens una segona oportunitat per a plantejar la partida de manera diferent contra un mateix equip».

Ara queda comprovar el resultat d'estes bones intencions. «La Lliga s'havia convertit un poc en rutina i estos canvis fan que siga diferent i més atractiva. Volem anar a la modernitat i este pot ser el camí», assenyalava Soro III. «És de les lligues més completes que s'han vist en els últims anys. En acabar veurem si el canvi és per a bé, però en principi sembla que sí», desitjava Pere.

La presentació va estar conduïda pel director corporatiu de la Territorial de Bankia, Jaume Casas, que va estar acompanyat pel coordinador de la pilota de la Generalitat Valenciana, Sebastià Giner, pel portaveu de la Fundació per la pilota valenciana, Josep Maria Cataluña, i pel vicepresident de la Federació, Santiago Navarro.