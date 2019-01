Pelayo acull la partida inaugural de la Lliga Bankia

La Lliga Bankia en la modalitat d'escala i corda comença hui al trinquet Pelayo on l'equip de Pedreguer de Francés, Pere i Tomàs II jugarà contra el representatiu d'Almussafes amb De la Vega, Félix i Nacho.

Podria sorprendre que per a la jornada inaugural no s'haja imitat a la competició germana de raspall, que per a l'inici ahir al trinquet de Genovés va enfrontar als dos 'monstres' de la modalitat, Moltó i Ian. És a dir, que el més lògic haguera estat que en el cartell apareguera Puchol II, Soro III, Pere Roc II o Genovés II, que són els escaleters amb més nom. Ara bé, la presència de Francés i De la Vega és totalment encertada. Els dos joves pilotaris estan ara mateix de moda i a la catedral han encadenat unes quantes actuacions dignes d'esment. En este moment tenen gran tiró entre els fidels al recinte de la capital, que cal premiar i aprofitar.

Però la partida va més enllà del duel entre els escaleters. De fet, Francés i De la Vega estan en procés de consolidació com a grans figures, condició de la qual sí que gaudeixen els seus companys.

A Pere i Tomàs II els va definir perfectament Pere Roc II no fa molt en este mateix diari quan va tindre l'amabilitat d'analitzar als equips i els canvis d'esta nova Lliga: «si estan bé són els que tenen més quinze».

Enfront, Félix és a hores d'ara qui marca la pauta en la posició de mitger juntament amb Javi. I a Nacho cal comprovar com respon al fet de tornar a la punta perquè el de Beniparrell fa temps que havia deixat d'ocupar esta demarcació. En principi no ha de tindre cap problema.