Puchol II, primer líder de la Lliga

La Lliga Bankia en la modalitat d'escala i corda va completar ahir la primera jornada amb les partides que es van disputar als trinquets de Vilamarxant i Bellreguard on van vèncer les formacions encapçalades per Pere Roc II i Puchol II. El rest de Vinalesa i els seus companys s'han situat com a primers líders de la classificació pel seu millor coeficient de jocs a favor i en contra.

Al matí es va jugar a Vilamarxant on la formació de Benidorm de Pere Roc II, Santi i Monrabal II va superar a la representativa de Murla de Genovés II, Javi i Héctor per 60-45.

Els quatre primers jocs van ser per al trio de Genovés II (15-35) principalment per la bona execució dels caps de l'escaleter i les descàrregues perfectament dirigides de Javi, però també perquè Santi va tirar per terra unes quantes pilotes clares per a fer mal.

Quan el mitger de Finestrat va afinar la punteria la situació va canviar radicalment. Tant, que el marcador va evolucionar fins al 45-35 favorable als de Benidorm. En alguns jocs pogueren sumar els dos equips, però el més habitual era que els de Benidorm atacaren i els de Murla defensaren.

Durant la resta de la partida es va equilibrar més la lluita i ací és on cal destacar a Monrabal II, que fins a la conclusió va fer un recital per la capacitat per a interceptar les fetes de dau de Genovés II i sobretot pels colps dibuixats en direcció a la llotja. Pur art que va valdre per a guanyar una partida.

A la vesprada, el trio de València de Puchol II, Raúl i Bueno va véncer al de Vila-real de Soro III, Jesús i Carlos pel tanteig de 60-35. Esta confrontació va estar marcada per la diferència en l'efectivitat en atac i més concretament per l'aportació dels mitgers.

Amb la càrrega constant i una millor definició, l'equip de València es va distanciar del de Vila-real a la carrera (40-20). Els quatre jocs de diferència es van convertir en una llosa massa pesada per als de Vila-real, que van posar voluntat però en cap moment donaren la sensació de poder revertir la situació.

En l'equip de València es va compartir el protagonisme. Puchol II va passar la pilota de totes les maneres i un gran nombre dels seus colps van propiciar les rematades de Raúl, que en la llotja va trobar un filó. Davant, Bueno va ajudar en els moments oportuns, sent la seguretat la seua gran virtut.

Enfront, Soro III va salvar al seu equip d'una derrota més exagerada amb la seua capacitat per a restar, a Jesús li va faltar quinze i Carlos va ser evitat pels rivals i també li va condicionar el fet de ferir i fer-se arrere.

Després de la disputa de la primera jornada els equips de València, Almussafes i Benidorm igualen a 2 punts, però la primera posició és per a Puchol II i els seus companys pel millor coeficient de jocs gràcies al 60-35 de la seua victòria. Amb el 60-45 de Vilamarxant i del dissabte a Pelayo, cap de les formacions derrotades ha estrenat el seu caseller.