Resultat folgat, però bona batalla a Xeraco

La primera jornada de la Lliga Bankia de raspall va concloure ahir al trinquet de Xeraco on la formació local de Pablo, Canari i Raúl va caure davant la representativa d'Oliva, amb Pablo, Brisca i Gabi, pel tanteig de 25-10. Encara que el resultat és totalment just, la partida va ser més guerrera del que deixen intuir els tres jocs de diferència.

La càtedra li va atorgar la seua confiança als blaus en el moment en què els marxadors havien de començar a cantar la postura i Montaner, Brisca i Gabi van correspondre trencant el traure dels seus rivals, sobretot gràcies a les intervencions del mitger, que es va falcar al 7 per a parar i rematar-ho tot. A continuació, un altre joc per als blaus, però després de tombar un val dels contraris. En este cas va ser decisiu el primer colp de Montaner.

Pablo, Canari i Raúl estrenaren el seu caseller a continuació d'una manera semblant, aprofitant el fet de pegar primer i amb la bona definició de les línies capdavanteres (5-15), i va ser posteriorment quan la formació d'Oliva va deixar encarrilada la victòria en situar el marcador en 5-20. Una altra vegada, Brisca marcava territori al rest mentre que Montaner facilitava rematades als seus companys al dau, sobretot a Gabi, que les va aprofitar.

Però quedava el millor, dos jocs que van encendre al públic per l'espectacularitat amb què van intercanviar els colps els contrincants. En totes les postures possibles, però sobretot per la intensitat i velocitat de cadascuna de les execucions dels sis pilotaris. En el definitiu, i com a mostra de la batalla que hi hagué en la canxa, Montaner i els seus l'aconseguiren en el sext val.

Així les coses, gran estrena per a uns, pel nivell i la suma dels 2 punts, i satisfactòria per als altres, pel fet de demostrar que hi ha qualitat si tots aporten el que saben.



Classificació

Una vegada tancada la primera jornada tres equips igualen a 2 punts i altres 3 es queden de moment sense puntuar. La primera posició en la taula és per a la formació de Genovés de Sergio, Seve i Ricardet pel millor coeficient, +20, gràcies als quatre jocs de diferència que aconseguiren en el triomf contra Marrahí, Tonet IV i Néstor, que són cuers.