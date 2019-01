Genovés s'aferma en el lideratge de la Lliga

La segona jornada de la Lliga Bankia de raspall va tindre ahir un bon començament al trinquet de Piles. Almenys per als aficionats, que van presenciar espectacle, i per al conjunt de Genovés, que va guanyar per 25-15 i es manté ferm en la primera posició. És probable que no pensen el mateix Pablo, Canari i Raúl, de l'equip de Xeraco, que continuen sense conéixer el triomf.

Fins a la igualada a 10 els dos equips van sumar des del dau, primer el de Genovés, amb més o menys solvència, però sempre tenint la iniciativa per les bones tretes dels restos. La de Sergio buscava més coses mentre que la de Pablo era sobretot potència ben dirigida.

Va ser a continuació quan la partida va passar de bona a millor. La dinàmica continuava sent la mateixa, de carregar més des del dau, però al rest també apareixien nombroses mans que allargaven la pilota a la galeria. La majoria tornaven, però això no li lleva cap mèrit a la jugada, que era reconeguda pel públic. A més, les jugades defensives eren espectaculars. Amb 20-15, quan en teoria tocava que els blaus igualaren a 20, uns quants colps no massa encertats ven permetre que Sergio, Seve i Ricardet tancaren la partida.



Hui, sessió doble

La jornada conclourà hui amb la disputa de dues partides. Com a dada destacada cal assenyalar que una es completarà al trinquet d'Oliva, que té en el dimarts el seu dia habitual de partida. Per tant, hui obri de manera excepcional per a la Lliga.

L'equip de Dénia de Ian, Sanchis i Miravalles s'enfrontarà al de Villanueva de Castellón amb Marrahí, Tonet IV i Néstor. Ambdós s'han estrenat amb derrota i jugant per davall de les seues possibilitats.

L'altra confrontació tindrà lloc a la Llosa de Ranes. En este cas s'anuncia al conjunt de Barxeta de Moltó, Josep i Lorja i al d'Oliva amb Montaner, Brisca i Gabi.

La seua situació és totalment oposada a la dels trios de Ian i Marrahí. Els dos han guanyat en la primera partida i han rendit al nivell que se'ls pressuposa. Moltó i Brisca van deixar clar que són els líders, d'acord a la seua condició de números u, però els companys van aportar i molt en la victòria.