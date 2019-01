Poca igualtat en raspall i emoció en escala i corda

Fins a tres partides de les lligues es van completar ahir, continuant així amb la dinàmica de concentrar els millors cartells durant el cap de setmana amb l'objectiu d'afavorir una afluència més gran d'aficionats, i si pot ser nous.

En la competició de raspall es va tancar la segona jornada. Al trinquet de la Llosa de Ranes l'equip d'Oliva amb Montaner, Brisca i Gabi es va imposar al de Barxeta de Moltó, Josep i Lorja per 25-10. Així les coses, els guanyadors continuen invictes mentre que els seus rivals han perdut esta condició.

La partida va ser molt clara per als d'Oliva. Quan Montaner va estar al dau els jocs van durar un sospir a causa de la treta demolidora del rest d'Almiserà. I amb els blaus al rest, Brisca va ser qui va marcar la diferència. Pel que fa als derrotats, quan volgueren arrancar la confrontació ja estava decidida.

En la mateixa Lliga Bankia de raspall, el conjunt de Dénia de Ian, Sanchis i Miravalles va superar al de Villanueva de Castellón amb Marrahí, Tonet IV i Néstor en partida que es va disputar a Oliva i que també es va resoldre per 25-10. Per tant, primer triomf per a uns i segona derrota per als altres.

Els guanyadors van estar al nivell que es requereix, amb Sanchis com a component més destacat i Ian espentant prou més que en les últimes partides que ha disputat, mentre que els derrotats no jugaren el que poden, especialment Marrahí. En la classificació, els equips de Montaner i Sergio igualen en la primera posició amb 4 punts, els de Moltó i Ian apareixen a continuació amb 2 i els encapçalats per Pablo i Marrahí continuen sense estrenar el seu caseller.



En la Lliga Bankia en la modalitat d'escala i corda es va jugar al trinquet de Pedreguer on la formació que representa a la ciutat de València, amb Puchol II, Raúl i Bueno, va guanyar als locals Francés, Pere i Tomàs II per 60-50. Els primers continuen encapçalant la taula amb ple de victòries i els segons acumulen ja dues derrotes en altres tantes partides.

La confrontació va ser sobretot renyida. L'espectacularitat va quedar una miqueta de costat, però sí que hi va haver batalla i sobretot emoció. Fins a la igualada a 35 no va manar ningú. A continuació, Francés, Pere i Tomàs II es van distanciar en dos jocs (40-50), avantatge que van tirar per terra per cometre unes quantes errades. Encara així sumen 1 punt per arribar a 50.

En esta competició la segona jornada es tancarà este matí al trinquet de Benidorm on el trio de casa, amb Pere Roc II, Santi i Monrabal II, jugarà contra el d'Almussafes amb De la Vega, Félix i Nacho. Es tracta d'un duel entre invictes, que a més van ratllar a gran altura en el seu debut.



Lliga 2

Les Lligues 2 també van tindre activitat ahir. En la competició d'escala i corda, Marc i Carlos van superar a Giner i Héctor al trinquet Pelayo (60-20). I en la de raspall, Badenes i Ricardet van guanyar a Vicent i Raúl a Bellreguard (25-10).