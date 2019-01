El debut es queda en una anècdota

En esta edició de les lligues la victòria sempre estarà premiada amb 2 punts independentment dels jocs que aconseguisca l'equip derrotat. Este ha sigut un dels canvis més significatius en la 'reforma' de les màximes competicions per equips. Però el triomf d'ahir de De la Vega, Félix i Nacho davant Pere Roc II, Santi i Monrabal II val més que els punts sumats.

La pilota no es pot comparar amb el futbol i els trinquets poden ser més favorables a uns pilotaris que a altres, però fins a cert punt. No tant com per a decidir una partida en la gran majoria dels casos. Encara que sempre està l'excepció que confirma la regla i és el que va passar a Benidorm.

Pere Roc II, a sa casa, és com si el Valencia CF jugara a Mestalla, més encara si Santi és el seu mitger, perquè ambdós són els pilotaris que tenen més tocat el trinquet de Benidorm. Que a més no és dels recintes que alberguen més partides al llarg de l'any, però sí l'escenari habitual d'entrenaments d'estos dos jugadors.

Per aixó té més mèrit la victòria de la formació representativa d'Almussafes. I perquè un escaleter que debuta com a titular en la Lliga Bankia d'escala i corda, De la Vega, va poder amb el rest que ha guanyat les dues últimes edicions del campionat i que a més acumula dues finals del mà a mà consecutives, cas de Pere Roc II.

La titularitat de De la Vega ja ha quedat en anècdota. El d'Almussafes està perquè ho mereix, perquè des de l'estiu està pujant els escalons de dos en dos i perquè a desembre va completar un mes excepcional signant tres actuacions memorables contra Genovés II en partides de la màxima transcendència. I de moment porta dues exhibicions que han situat al seu equip colíder amb el de Puchol II, Raúl i Bueno.

Ahir, durant els primers compassos es va notar que De la Vega no estava fet al trinquet de Benidorm, situació que va permetre a Pere Roc II, Santi i Monrabal II distanciar-se en dos jocs (25-15).

Dos jocs. Els que solament va necessitar el jove que està en boca de tots per a habituar-se a les característiques del recinte. Una vegada agafades les bones sensacions va fer més dau que Pere Roc II, fins i tot amb l'esquerra. I al rest va alçar pilotes que per altres requeririen l'ajuda d'una grua. Amb açò, el seu equip se'n va anar en el marcador fins al 55-35 i val per a acabar. Això sí, amb la inestimable ajuda de Félix, un altre que està intractable, i el bon fer de Nacho, que ja no acusa el fet de jugar a la punta.

Però com enfront hi havia tres que juguen molt a pilota, encara es va donar la possibilitat de la remuntada: 55-50 i tot per decidir, que finalment es va resoldre amb la victòria visitant en un trinquet que els hi era molt desfavorable.