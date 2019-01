Una Lliga prou més equilibrada que l'altra

Es tanca la segona jornada de les Lligues Bankia amb dades molt diferents en cadascuna de les modalitats. En escala i corda, de moment, la classificació es troba renyida, amb els primers llocs molt igualats. Però en la disciplina del raspall, ara com ara existeixen dos grups diferenciats, els que han aconseguit puntuar i els que encara tenen el marcador a zero. Un desequilibri en esta última que preocupa a alguns jugadors.

Este seria el cas dels pilotaris del conjunt de Villanueva de Castellón, Marrahí, Tonet IV i Néstor, que després de la seua última partida a Oliva segueixen sense puntuar, ja que no van aconseguir vèncer als representants de Dénia, Ian, Sanchis i Miravalles, que anhelaven la seua primera victòria en la Lliga.

La formació de Xeraco es troba en esta mateixa situació. Els seus pilotaris, Pablo, Canari i Raúl no van aconseguir estar a l'altura d'un dels seus rivals de Genovés. Sergio, Seve i Ricardet encara no han perdut cap dels seus enfrontaments i per això comparteixen el primer lloc amb l'Ajuntament d'Oliva, ja que Montaner, Brisca i Gabi es troben invencibles en estes primeres jornades. El dissabte que ve, a les 18.30 hores, en el trinquet de Genovés, s'enfrontaran els equips que encapçalen la classificació, marcant així la primera diferència entre tots dos.

En la Lliga Bankia d'escala i corda tots han sumat algun punt als seus marcadors, encara que ni l'equip de Vila-real, amb Soro III, Jesús i Carlos, ni el de Pedreguer-Masymas, amb Francés, Pere i Tomás II, han aconseguit de moment guanyar alguna de les dues partides disputades.

Estos últims van perdre dissabte passat a casa i van posar en el més alt de la classificació al trio de Valencià. Puchol II, Raúl i Bueno lideren la competició amb 4 punts gràcies al millor coeficient de jocs. És esta xicoteta diferència de +10 la que els separa de l'Ajuntament d'Almussafes. De la Vega, Félix i Nacho no coneixen encara el que és la derrota en esta Lliga i sembla que tardarà a arribar si mantenen el nivell que estan oferint.

L'equip del debutant De la Vega es proclama ja com un dels favorits en les xarxes socials per a guanyar la competició. Dissabte que ve s'enfrontaran contra Soro III i els seus companys a Pelayo en partida programada a les 18.00 hores.