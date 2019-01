Pelayo deixarà d´acollir activitats promogudes per la Conselleria d´Educació i Esport

Des del pròxim mes de febrer i si ningú ho remeia, el trinquet Pelayo deixarà d'acollir activitats promogudes per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, segons ha anunciat este dimecres el seu propietari, José Luis López.

López assegura sentir-se desanimat per la falta d'implicació de la Conselleria i apunta com a principal responsable al director general de l'Esport, Josep Miquel Moya. "Moralment em sent menystingut", diu.

José Luis López ha explicat que el seu malestar ve donat perquè l'Administració no ha satisfet la seua demanda d'una ajuda econòmica per a fer front a les despeses que impliquen estes activitats: "El trinquet Pelayo no demana ni desitja rebre cap quantitat, encara que seria legítim, per l'ús del recinte, però sí per a sufragar les despeses del personal que es requereixen per mantenir obert el trinquet matí i vesprada de dilluns a dissabte i fins i tot alguns diumenges".

Així les coses, el trinquet continuaria a disposició de l'Ajuntament de València i de la Diputació de València, que sí que aporten o s'han compromés a aportar esta ajuda. A més a més seguiria acollint les partides de professionals dels dissabtes i dijous i altres com les finals que es juguen en diumenge. Però les portes estarien tancades per a la Conselleria, la qual cosa afectaria principalment a les visites dels centres escolars.

Durant l'any 2018, el trinquet Pelayo va acollir 357 sessions (81 visites guiades per a centres escolars; 80 entrenaments i activitats organitzades per la Federació de Pilota, 17 jornades d'entrenaments del Centre Sant Pau de discapacitats mentals, 27 jornades del Campionat Faller i 152 activitats de col·lectius privats o sense ànim de lucre).

Per altra banda, este diari s'ha ficat en contacte amb el departament de Coordinació de la pilota de la Direcció General de l'Esport, des d'on han assenyalat que fins a l'any 2020 no hi podrien destinar una partida per al trinquet Pelayo perquè els pressupostos ja estan tancats, però que hi ha voluntat de parlar amb José Luis López per a arribar a un acord abans que acabe el present mes de gener.