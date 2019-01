L´equip de Ian s´enganxa a la Lliga

La tercera jornada de la Lliga Bankia de raspall va començar ahir al trinquet de Guadassuar on la formació de Dénia de Ian, Sanchis i Miravalles va superar per 25-5 a la de Xeraco amb Pablo, Canari i Raúl.

Després d'un debut amb derrota que és millor oblidar, Ian i els seus companys porten dues victòries consecutives que són conseqüència del gran rendiment de l'equip. Principalment del rest de Senyera, que al dau torna a fer por i al rest és capaç de tornar-ho tot a més d'encarar-se a la galeria amb facilitat.

Sanchis i Miravalles també tingueren els seus moments per a lluir-se, parant pilotes i acabant-les. I es distribuïren perfectament el treball. Un deu en acoblament.

Pablo, Canari i Raúl continuen jugant bé de manera intermitent i realitzant 'regals' que els condemnem a la derrota. La d'ahir va ser la tercera. Encara en tenen set partides més en la fase en curs, però el marge d'error s'està reduint al mínim.

L'equip passa molta pilota i té capacitat per castigar, com va demostrar Raúl amb unes quantes volees de luxe, Pablo espentant des de darrere i Canari buscant el pis, però en el moment de marcar la diferència no acaben de rematar.



Lliga 2

La sessió al trinquet de Guadassuar es va tancar amb la partida de la Lliga 2 d'escala i corda en la qual José Salvador i Nacho es van imposar a Marc i Carlos per 60-35. Amb la suma dels 2 punts, els vencedors se situen líders en solitari.

La confrontació va ser bona tot i el folgat resultat i va tindre a Nacho com a gran protagonista, que va ser més determinant que Carlos en la consecució del quinze. Al rest, el duel va estar més parell.