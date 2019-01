Les lligues visiten Vila-real i Genovés

Arriba el cap de setmana i això vol dir que les lligues professionals es reactiven, ara per a completar la tercera jornada de la fase regular amb les partides programades entre hui i el diumenge.

La competició en la modalitat de raspall es trasllada esta vesprada fins al Genovés per a oferir un duel en el cim, entre els únics equips que encara no coneixen la derrota, cas dels locals Sergio, Seve i Ricardet així com els representants d'Oliva, Montaner, Brisca i Gabi. La imatge dels dos trios en les partides que han completat ha sigut immillorable. Defensen magníficament i ataquen millor encara. No hi ha pronòstic i sí previsió d'espectacle.

El campionat d'escala i corda es trasllada fins al trinquet de Vila-real on l'equip de Benidorm de Pere Roc II, Santi i Monrabal II jugarà contra el de Pedreguer amb Francés, Pere i Tomàs II.

Ambdós conjunts arriben amb una victòria, una derrota i dues bones actuacions, també quan van caure. Són dels equips que fins ara s'han mostrat més ofensius o, almenys, amb més capacitat per a carregar. Ene este cas tampoc n'hi ha un favorit clar.



Lliga 2

Les Lligues 2 també tenen hui partida i en ambdues competicions es dóna la circumstància que jugaran equips que van perdre en la jornada inaugural que a hores d'ara tanquen les seues respectives classificacions. En la modalitat d'escala i corda, Giner i Héctor s'enfrontaran a Vilamarxant contra Santi, Bueno i Álvaro. En la de raspall, Mario i Miravalles jugaran contra Vicent i Raúl al trinquet de Piles.