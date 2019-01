Final d'infart i triomf de Moltó

Al trinquet de Bellreguard es va tancar ahir la tercera jornada de la Lliga Bankia de raspall amb una gran partida en la qual va guanyar l'equip de Barxeta de Moltó, Josep i Lorja al de Villanueva de Castellón de Marrahí, Tonet IV i Néstor per un ajustat 25-20.

La partida va ser bona per intensa, barallada i emocionant, perquè errades hi hagué i no poques. Però estes es van produir per la rapidesa amb la qual transcorrien les accions i perquè els jugadors són valents i intentaren tirar-li a totes les pilotes per difícils que hi foren. A més a més, les jugades de qualitat van ser molt més nombroses.

Fins a la igualada a 20 tots els jocs van caure des del dau, sent Marrahí qui anava sempre per davant perquè en guanyar la reballada va triar pegar primer. Encara així, des del rest també s'espentava.

El parcial definitiu va ser una meravella. Marrahí va disposar primer de val per a acabar i finalment va ser Moltó qui va sumar en el tercer val. Mentrestant es van veure jugades que van encendre al públic, com per exemple les esquerres miraculoses que va traure Josep per a restar quinzes quasi segurs. Amb este resultat els dos equips mantenen la quarta i quinta posició en la taula, però sumant 2 i 1 punt més dels que hi tenien.



Lliga 2

En la Lliga 2 de raspall ahir es va tancar la segona jornada a la Llosa de Ranes on Salelles II i Gabi van superar a Badenes i Ricardet per 25-15. Els vencedors s'han situat líders en solitari en la classificació mentre que els derrotats són ara segons.