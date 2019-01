Descans per a uns, tornen els altres

Les Lligues Bankia de raspall i escala i corda descansen fins al divendres i dissabte respectivament i fins aleshores seran les Lligues 2 les que acapararan l'atenció. Al trinquet de Xeraco hui comença la tercera jornada de la competició del joc per terra. La formació local de Vicent i Raúl jugarà contra la de Villanueva de Castellón de Vercher i Néstor. El començament dels de casa no ha sigut per a tirar coets, però la parella ha rendit bé i ha anat a més. De fet, en la segona partida van puntuar en arribar a 20.

Vercher i Néstor van ser els millors de la jornada inaugural en guanyar per un contundent 25-5. En la jornada posterior no pogueren repetir junts perquè el rest de Piles va ser baixa i va cedir el seu lloc a Moncho. Les altres partides d'esta jornada es completaran el dijous a Bellreguard i el divendres al trinquet de Piles.

En la modalitat d'escala i corda la tercera jornada arrancarà el dimecres a Guadassuar on els líders José Salvador i Nacho s'enfrontaran als cuers, Giner i Héctor. Este segon equip també ha estat castigat per les baixes. Els trinquets de Pelayo i Sueca acolliran les altres dues partides de la jornada el dijous i divendres.