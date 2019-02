Marrahí s'enganxa a la Lliga a costa de Pablo

A Marrahí, Tonet IV i Néstor els ha canviat el semblant. Des d'ahir són una miqueta més feliços i confien més en les seues possibilitats d'arribar lluny en la Lliga Bankia de raspall. Per contra, per a Pablo, Canari i Raúl va ser la derrota més dolorosa, d'acord a la reacció de frustració que van tindre en acabar de jugar. Normal, tenint en compte que este és l'únic equip que encara no ha puntuat.

Abans que la pilota començara a rodar la sort va ser propícia al trio de Pablo, que va guanyar la reballada i va escollir pegar primer, situació que al trinquet de Genovés és més que avantatjosa per la seua condició de dauer. Efectivament, els blaus es posaven per davant, a més amb autoritat, en un joc que va ser net.

Amb la mateixa contundència van sumar a continuació Marrahí i els seus per a posar la igualada a 5. A partir d'ací, la brega hi va anar a més, encara que els quinzes es feien ràpidament.

A poc a poc, la formació després vencedora oferia més confiança a la càtedra. Veritablement, els colps dels rojos tenien més perill que els dels blaus. I després d'un primer avís d'anotar al rest, amb un val tombat per Pablo, Canari i Raúl, el trio de Marrahí es va fer amo de la partida, que va tancar per 25-15.

Hui a la Llosa

La competició continua hui a la Llosa de Ranes on el millor equip fins a la data, el de Montaner, Brisca i Gabi, es mesurarà al format per Ian, Sanchis i Miravalles.

Els primers són el 'cavall d'Àtila' de la Lliga de raspall: per on passen arrasen. La raó és que el mitger més decisiu amb diferència de la modalitat s'ha trobat amb dos joves companys que estan rendint al nivell de les figures totalment consolidades.

Ian, Sanchis i Miravalles estan anant de menys a molt més, principalment per l'evident millora del seu rest i líder, que en les dues últimes partides ha sigut un autèntic martell.



Lliga 2

La Lliga 2 de raspall va visitar ahir Piles on Badenes i Ricardet van superar a Punxa i Lorja per 25-20. La competició per dalt corda també va tindre ahir activitat, però a Sueca, on Marc i Carlos s'imposaren a Fageca i Tomàs II per 60-45.