Pilota a l'Escola es consolida en la promoció de la pilota

El conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, acompanyat pel director general d'Esport, Josep Miquel Moya, i el president de la Federació de Pilota Valenciana han assistit al CEIP la Murtera d'Ador a la jornada inaugural del programa 'Pilota a l'Escola 2018-2019'. A aquesta sessió inaugural també han assistit els jugadors d'escala i corda i raspall, Álvaro de Faura, Moro, Nèstor Portes, Josep Llopis, i el tècnics Xavi Artés I Pau Gallego.

El programa 'Pilota a l'Escola' té com a finalitat introduir el joc de pilota als centres educatius, ensenyar a l'alumnat l'esport dels valencians així com transmetre al professorat les possibilitats educatives, socials i culturals de la pilota valenciana. Vicent Marzà ha declarat que «per segon any incorporem 'Pilota a l'Escola' a Secundària i a més dupliquem la participació d'escoles en quatre anys. Aquest programa reuneix esport, cultura i educació en un mateix programa. Dóna a conèixer a l'alumnat un esport que té un component cultural molt importat i fomenta valors per a treballar amb tots els menuts des del punt de vista educatiu, amb sessions pràctiques impartides per pilotaris. D'aquesta forma donem a conèixer la pilota valenciana, tot el que la rodeja i hi sumem aficionats ben joves».

Per la seua part el director general de l'esport, Josep Miquel Moya, s'ha mostrat molt satisfet de que 'Pilota a l'Escola' «s'inaugure a la comarca de la Safor, bressol del raspall, i ha posat en que 'Pilota a l'Escola' també continua incorporant de forma real a la dona dins aquest esport, en l'actualitat hi han moltíssimes més jugadores gràcies al programa, i tenim lligues femenines molt potents amb jugadores de gran qualitat».

Ja per últim el President del a Federació de Pilota Valenciana, ha manifestat: «enguany arribarem a quasi 500 escoles de primària, i a més aquest és un programa al que hem sumat la col·laboració inestimable de la Fundación Trinidad Alfonso, per la qual cosa les escoles tindran més material específic de Pilota per a lliurar en cada sessió i en les 9 cloendes que realitzarem des de març fins a la fi del curs. La Federació està molt satisfeta d'aquesta tasca divulgativa que realitzem conjuntament amb la Conselleria».



Pilota a l'Escola en xifres

Entre les dades que ha destacat el màxim responsable de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport han estat les següents: s'ha passat dels 11.925 alumnes de 265 centres del curs 2014-2015, als més de 18.000 alumnes només de Primària que participaren el curs passat, pertanyents a 445 escoles, això sense comptar l'alumnat de Secundària que s'incorporava per primera vegada en 2018.

Així mateix, per a aquesta edició del programa 'Pilota a l'Escola 2018-2019', la Conselleria d'Esport ha ampliat el pressupost a 200.000 euros, la qual cosa suposa un increment de més del 30 % respecte a l'edició de l'any passat. Cal recordar que en els cursos 14-15 i en el 15-16 el pressupost va ser de 95.000 euros.



Inici de les sessions en escoles

El programa en Primària va començar en el mes de novembre, com ha destacat el president Sanjuán, i s'està portant a terme per tot el territori fins al pròxim mes maig. Així mateix, les jornades de clausura d'aquesta edició tindran lloc a Benidorm , Castelló de la Plana, Benicarló, Santa Pola, Elx, Canals, Piles, Xeraco i Massalfassar



'Pilota a l'Escola' als instituts

En aquest curs lectiu el programa també s'estén a l'etapa de Secundària, per mitjà de l'organització d'una competició de raspall en primer de l'ESO que tindrà lloc als mesos de maig i abril. Hi ha inscrits un total de 39 instituts per a participar.

En el programa de Secundària hi haurà una primera fase interna en què dos centres pròxims competeixen entre ells en un sistema d'anada i tornada. Posteriorment, hi haurà una fase intercomarcal, i finalment una trobada final a les instal·lacions del Poliesportiu de Massalfassar.