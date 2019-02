Puchol II pressiona a De la Vega amb una gran victòria

No pintava excessivament bé la cosa per a la formació representativa de la ciutat de València després de perdre per lesió al que estava sent el component més determinant, Raúl. Però ahir ningú va trobar a faltar a Pelayo al mitger de Godelleta perquè Puchol II, Salva i Bueno van ser un equip amb majúscules. A més a més contra uns rivals de gran entitat, com el trio de Benidorm de Pere Roc II, Santi i Monrabal II, que van cedir per 60-40.

La partida va ser intensa i de desgast, on la regularitat va premiar als vencedors i les errades van castigar als vençuts. Durant la primera meitat es va sumar de manera quasi alternativa, tant des del rest com des del dau. Tots jugaven a gran nivell. En la segona, però, Pere Roc II, Santi i Monrabal II perderen la punteria en un parell de jocs, els que van permetre que els rivals passaren del 40-35 al 50-35. Ací es va decidir el duel.

La victòria roja va ser cosa de tres. Puchol II va agafar més responsabilitat en atac que en confrontacions anteriors i va estar perfectament secundat pels seus companys. Davant, la nova incorporació, Salva, va ser un portent. Sempre estava on calia estar per a jugar amb criteri. Sense arriscar, però amb efectivitat. I les pilotes que va parar Bueno, apareixent del no-res i de palma amb l'esquerra van evitar un cabàs de quinzes blaus.



Ian supera a Montaner

La Lliga Bankia de raspall també va tindre ahir partida, en este cas a la Llosa de Ranes on l'equip d'Oliva de Montaner, Brisca i Gabi va perdre la condició d'invicte a mans del representatiu de Dénia de Ian, Sanchis i Miravalles, que es van imposar per 25-10.

Els vencedors van plantejar una partida molt intel·ligent, tenint com a principal objectiu carregar el joc en Montaner i fer que Brisca es gelara. Ho aconseguiren. No solament això, també van ser capaços de neutralitzar bona part de les canonades del rest d'Almiserà quan va traure. Això amb l'afegit de la constància de Ian pegant amb el martell i del mal que fa l'esquerra de Sanchis quan està entonada. I ara ho està.