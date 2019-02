Un equip invicte i un despenjat

Les lligues Bankia es troben a una jornada, la del pròxim cap de setmana, de tancar l'anada de la fase regular. En les competicions dels últims anys ja s'estaria parlant de classificats i descartats per a la ronda final. Ara, amb un calendari amb el doble de partides, encara està tot per decidir.

Fins al moment, entre les dues competicions solament n'hi ha dos equips que es diferencien especialment de la resta pel que fa a la seua trajectòria. Un competeix en la modalitat d'escala i corda: el d'Almussafes de De la Vega, Félix i Nacho, que és l'únic que continua invicte. L'altre participa en el torneig a raspall: el de Xeraco amb Pablo, Canari i Raúl, que són els únics que mantenen el seu caseller a zero.

Com quatre de les sis formacions de cada disciplina accediran a les semifinals, De la Vega i els seus companys ja són virtuals semifinalistes quan encara queden sis partides més per jugar. I esta és la dada a la qual s'han d'aferrar Pablo, Canari i Raúl. Quedar primers ja no és un objectiu, però acabar quarts és factible. Però han de millorar.

En la Lliga d'escala i corda resultaria atrevit assenyalar als candidats per als hipotètics tres llocs que quedarien vacants perquè l'equilibri entre els perseguidors del trio d'Almussafes és total. L'eliminació es troba ara en els 3 punts de Soro III, Jesús i Carlos i de Francés, Pere i Tomàs II mentre que la salvació està en els 4 de Pere Roc II, Santi i Monrabal II.

Fins aleshores solament són xifres. El que s'ha pogut constatar és que tots els equips estan oferint un nivell semblant, també en les derrotes. Inclús els intractables De la Vega, Félix i Nacho han estat prop de caure, el passat diumenge contra Genovés II, Javi i Héctor (60-55), que són tercers amb 5 punts. La segona posició és per a Puchol II, Raúl i Bueno, que sumen 6 punts.

En la Lliga de raspall tres són els equips que a hores d'ara donen la sensació d'estar millor, els que igualen a 6 punts al capdavant de la taula: Ian, Sanchis i Miravalles; Montaner, Brisca i Gabi; Moltó, Josep i Lorja. Però que no s'encanten, perquè si bé és cert que en les victòries han estat d'excel·lent, en l'única partida que han perdut hi van mostrar punts febles. A continuació apareixen Sergio, Seve i Ricardet, que van començar llançats, però dues derrotes consecutives els han deixat amb 4 punts en la zona temperada, però perillosa.

Sobretot perquè per darrere i amb solament 1 punt menys ve espentant Marrahí amb els seus companys Tonet IV i Néstor. Este equip va clarament a més. Necessitava millorar, sobretot quan passa a ocupar el rest, i ho ha fet.

Esta reacció, saber corregir els errors, és el que necessiten Pablo, Canari i Raúl. Temps i punts n'hi ha.