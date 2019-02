Sense ´vedettes´ també es pot veure una gran partida

"No estaven les 'vedettes', però hem vist una gran partida". Amb esta simpàtica i il·lustrativa frase acomiadava un aficionat del trinquet de Massamagrell a un altre en acabar la confrontació que ahir va obrir la quarta jornada de la Lliga 2 de la modalitat d'escala i corda. La victòria va ser per a l'equip de Vila-real de Marc i Carlos que va superar al de Benidorm de Pablo de Sella, Monrabal II i Conillet en iguals a 55.

En veritat va ser una gran partida. D'una hora i tres quarts de jugar molt bé per dins, amb trellat, sabent on es volia dirigir la pilota i passant-la infinitat de vegades abans de la consecució del quinze.

La càtedra no es va enganyar i va guanyar la parella, però més d'un se'n va eixir de les travesses en veure que el trio plantejava batalla. I de les postures de 5, de 10 i de 15 a la mà dels rojos no cal ni parlar.

Marc i Carlos sempre van anar per davant en el marcador. En algun moment amb un avantatge considerable (40-25), que no reflectia l'esforç i el nivell que estaven oferint Pablo, Monrabal II i Conillet. Amb un poc més d'encert en algunes pilotes plantades i també des de la pedra, la diferència hauria estat molt més ajustada. I ho va estar. El trio va igualar a 40 perquè en cap moment va caure en el desànim. Els centímetres que abans llevaven els quinzes ara els donaven. Enfront, els rojos seguien jugant molt, però sense sumar.

I novament se'n van distanciar Marc i Carlos. Per cert, sensacional el mitger del Genovés per la seua capacitat per a moure's d'un costat a l'altre per a parar-les o acabar-les. La partida estava en 55-40. En este tram, el trio sí que va afluixar un poc. Semblava fatigat.

Però una vegada van agafar aire, Pablo, Monrabal II i Conillet van pujar una marxa, primer per a tombar el val-15 del joc posterior i a continuació per a igualar a 55. I en el cara o creu, victòria per a Marc i Carlos des del dau fent bo això de 'qui pega primer pega dues voltes'.

El resultat deixa als dos equips en bona situació en la taula. La parella iguala amb els líders José Salvador i Nacho mentre que el trio es queda un punt per davall. La següent partida es jugarà el divendres a Vla-real on Giner i Héctor s'enfrontaran a Fageca i Tomàs II.



En la Lliga 2 de raspall la quarta jornada comença hui a Guadassuar. L'equip de Dénia de Mario i Miravalles es mesurarà al del Genovés, que ha estat remodelat per la baixa de Ricardet, que pateix unes molèsties musculars. Ibiza serà el company ocasional de Badenes.

L'objectiu és el mateix, guanyar, però la conseqüència diferent. Mario i Miravalles jugaran per abandonar la posició de cuers mentre que Badenes i Ibiza poden igualar amb els líders.