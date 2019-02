Victòria per a Mario i Miravalles

La Lliga 2 de raspall va iniciar ahir la quarta jornada al trinquet de Guadassuar on l'equip de Dénia de Mario i Miravalles va superar al del Genovés, esta vegada amb Badenes i Ibiza, pel tanteig de 25-20.

La partida va transcórrer tan igualada com el marcador final i va tindre en Mario i Badenes als actors més destacats, sobretot per la seua capacitat per a restar i evitar que els mitgers entraren en joc.

La victòria permet a Mario i Miravalles abandonar les places eliminatòries i fins que es resolguen les altres dues partides d'esta jornada es situen tercers amb 4 punts, un menys que la formació del Genovés, que en va sumar 1 punt pel fet d'arribar al joc 20 i continua segona. En la pròxima jornada Ricardet recuperarà el seu lloc que va cedir ahir a Ibiza per unes molèsties musculars.

La següent partida es jugarà demà a Piles on Punxa i Lorja s'enfrontaran a Vicent i Raúl. Les dues parelles estan igualades a 3 punts. En la competició per dalt corda la pròxima parada serà el trinquet de Vila-real on Fageca i Tomàs II jugaran contra Giner i Héctor. Es tracta dels dos equips que a hores d'ara tanquen la classificació i per tant quedarien eliminats.