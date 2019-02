Fi de la primera volta amb triomfs de Moltó i Genovés

Les lligues professionals van tancar ahir la primera meitat de la fase regular, les partides d'anada. El pròxim cap de setmana començarà per tant el compte enrere. En queden cinc jornades per modalitat per a determinar qui accedirà a les semifinals.

La Lliga Bankia de raspall es va traslladar fins al trinquet d'Ontinyent on l'equip de Barxeta de Moltó, Josep i Lorja va superar al de Xeraco de Pablo, Canari i Raúl per 25-20.

Els de la Safor van eixir millor i van aconseguir el joc inicial amb facilitat i el següent amb més problemes. En el tercer joc, els de la Costera ja estaven a ple rendiment i també en van fer dos parcials seguits per a igualar a 10.

Des d'eixe mateix tercer joc, Canari va jugar la resta de la partida amb molèsties en les costelles. Hui es farà unes proves. A partir d'ací es va sumar de manera alternativa, sempre des del dau, amb la qual cosa van resultar vencedors Moltó, Josep i Lorja.

Amb la victòria, Moltó i els seus companys es situen líders en solitari amb 8 punts, seguits pels equips encapçalats per Sergio, Ian i Montaner, que igualen a 6 punts. A hores d'ara els equips que es quedarien fora de les semifinals serien el de Villanueva de Castellón de Marrahí, Tonet IV i Néstor, que té 5 punts, i el de Xeraco, que ahir va estrenar en el seu caseller amb 1 punt en arribar al joc 20.

La Lliga Bankia d'escala i corda va visitar el trinquet de Benidorm on la formació de Murla de Genovés II, Javi i Héctor va passar per damunt de la de Pedreguer amb Francés, Pere i Tomàs II, que van caure per 60-20.

La superioritat dels vencedors va ser absoluta i la partida una miqueta decepcionant per l'escassa oposició dels derrotats, que tres quarts d'hora després de començar ja estaven en la dutxa. Complicat d'explicar en un equip amb tantes possibilitats que fins a la data estava complint, també en les derrotes. Ganes en posaren. Res que objectar pel que fa a l'actitud, però el joc no va acompanyar.

Almenys, el públic es va delectar amb la qualitat de Genovés II, que va obsequiar amb nombrosos colps dibuixats que van arrencar els aplaudiments de l'escala. Javi i Héctor també estigueren a bon nivell.

La classificació continua encapçalada pels equips de Puchol II i De la Vega, que igualen a 8 punts, mentre que Genovés II puja fins a la tercera posició amb 7. El quart equip que passaria el tall seria el de Pere Roc II, Santi i Monrabal II, que acumulen 6 punts. Igualats a 3 punts i de moment fora de les semifinals estarien Soro III, Jesús i Carlos així com Francés, Pere i Tomàs II.

La sexta jornada començarà el divendres a Vila-real. En la Lliga de raspall l'inici tindrà lloc eixe mateix dia al trinquet de Piles.