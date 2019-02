Compte enrere per a les semifinals

Queden cinc jornades per a definir les semifinals de les Lligues Bankia que tindran lloc els dos últims caps de setmana de març. Després de la primera fase d'anada, tots els equips que competeixen en les dues modalitats han perdut la condició d'invictes, el nivell ha sigut generalment alt i ningú s'ha despenjat encara de la classificació, a excepció de la formació de Xeraco.

A Pablo, Canari i Raúl se'ls resisteix la victòria en la disciplina de raspall. El trio ha mantingut el seu marcador a zero fins a la quinta jornada, quan va aconseguir arrancar el passat cap de setmana 1 punt contra els líders, Moltó, Josep i Lorja. L'equip de Barxeta, capitanejat pel campió individual, tan sols ha anotat una derrota i ara encapçala la classificació amb 8 punts i 2 de diferència sobre la resta.

De prop li segueixen els conjunts del Genovés, Dénia i Oliva empatats a 6 punts, 3 victòries i 2 derrotes. Els primers compten amb el millor rematador fins al moment. Seve, és el mitger que acumula més quinzes de pacte en una partida i els seus colps estan sent difícils de parar per al contrari. D'altra banda, el trio de Dénia ha demostrat tindre en esta primera volta al millor canoner, Ian, que ha aconseguit la treta directa en més ocasions; i al jugador millor valorat pels jutges en cada enfrontament, Sanchis. Finalment, els d'Oliva, amb un Brisca poderós, s'han desunflat en les últimes jornades encadenant dues derrotes seguides.

El contrari els ocorre als de Villanueva de Castellón. Marrahí, Tonet IV i Néstor semblaven no arrancar en la Lliga, però en les últimes dues partides han demostrat que es pot comptar amb ells per a les semifinals. Per tant, no hi ha res definit i una sola trobada podria canviar-ho tot.

En la disciplina d'escala i corda hi ha dos equips en els quals el seu marcador està notablement per davall dels altres. Es tracta de l'Ajuntament de Pedreguer i Vila-real, que encara no han aconseguit engranar-se per a traure el millor i estar al nivell. A quasi dues victòries d'ells està el grup de Benidorm, amb un Santi coronat com el millor rematador de la primera volta; i el trio de Murla, amb un Genovés II d'excel·lent, considerat el millor canoner de la disciplina.

En el cim, la disputa pel lideratge està de moment entre els equips d'Almussafes i València, ambdós amb 8 punts. Malgrat el contratemps que estos últims van patir amb la lesió de Raúl, Puchol II, Salva i Bueno han agafat les regnes de l'equip i estan rendint a un nivell magnífic. Però no s'ha de perdre de vista als seus contrincants, ja que és l'equip més compensat amb un Félix que sobreïx com a millor anotador de quinzes en la Lliga i amb un De la Vega debutant considerat el jugador millor valorat d'escala i corda fins ara.