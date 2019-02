La Copa Generalitat de Raspall ja té campions

L'equip de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona, amb Pascual, Rafa i Pau, es proclamava campió de la 14ª edició de la Copa Generalitat Valenciana de Raspall, al véncer al Lanzadera Montserrat, amb Óscar, Víctor, Fede i Carlos, per 25 per 10. La partida es jugava diumenge pel matí al trinquet de Piles. La competició de la Copa Generalitat es disputa amb els campions de les diferents modalitats, d'ahi que apleguen a una final formacions que no acostument a jugar a la modalitat de joc de cada edició.

En la final s'avançaven els del Camp de Túria a l'inici de l'encontre, gracies al traure de Pasqual, jugador de frontó que s'ha adaptat perfectament al traure de raspall. Tot i que hi havia una reacció de Montserrat, empatant a 2 jocs. No obstant, la forta treta de Pasqual de la Pobla, acompanyat de dos especialistes de la raspall com son Pau i Rafa, que sumaven nombrosos quinzes, feia que els jocs restants es decantaren al seu favor. Ja quasi a migdia aplegava el torn a la final juvenil que enfrontava en aquesta edició els equips d'El Dau Rafelbunyol i Lanzadera Montserrat, i que acabava en victòria per als primers 25 per 15. Per Rafelbunyol jugaren Fran, Victória, Carlos i Kike, mentre que per part de Montserrat ho feien Ferran, Joel i Javier. Aquesta partida també fou molt renyida. Avançant-se els de Montserrat, donant una molt bona imatge. Pero, finalment, el Dau Rafelbunyol començava a defendre's bé, i millorant el seu joc, s'emportaven el triomf.

El lliurament de trofeus va còrrer a càrrec del vicepresident de raspall de la FPV, Armando Mercé, la regidora d'esports de la Pobla de Vallbona, Iris Marco, així com de l'alcalde de Piles, David Morant.