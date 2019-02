Montserrat i Beniparrell s'emporten la Supercopa

El passat dissabte es disputaren les finals de la XXIV Supercopa de galotxa, amb victòries del Lanzadora Montserrat, en primera categoria, i de l'Ajuntament de Beniparrell, en categoria juvenil, que han començat la temporada 2019 amb un nou títol per als seus clubs.

En la final absoluta, l'equip de Montserrat ha demostrat que ha madurat com a equip i ha aconseguit un nou títol per al seu club amb tres jugadors molt joves formats en la seua pedrera: Oscar, amb 21 anys, Carlos, amb 24 anys i Javier, amb 18 anys, molt ben acompanyats en la posició de feridor per Año, un jugador determinant en aquesta posició. En de la Ribera superaven amb facilitat a la formació de Quart de les Valls, que acusava la baixa de Moro de Massalfassar.

Els jugadors del Camp de Morvedre lluitaven fins al final, però no podien fer front als seus rivals que alçaren la seua segona Supercopa de Galotxa (2016 i 2019), en sis finals disputades. Beniparrell demostrava en la final juvenil la seua major experiència i qualitat davant el jove equip de Montserrat, que es defensava però que no podía fer front a la pegada i clase dels jugadors de l'Horta Sud, encapçalats per Jorge i Hilari. El club de Beniparrell sumava la seua tercera Supercopa juvenil (2000, 2006 i 2019).

La localitat d'Albalat d'Sorells gaudia d'aquestes partides de gran nivell, així com els aficionats de la localitat que ja esperen una nova oportunitat per a acollir altra gran cita de primer nivell.

Els alumnes de l'escola de pilota valenciana també eren protagonistes al participar en les presentacions de les finals, en les quals el club d'Albalat dels Sorells col·laborava de forma molt activa mostrant el seu com promís amb la modalitat i la promoció del nostre esport autòcton. Els trofeus als finalistes els entregaren el vicepresident de la FPV, Jesús Fontestad, l'alcalde d'Albalat dels Sorells, Nicolau Claramunt, el regidor d'esports local, Xavi Vázquez i el regidor d'esports de Quart de les Valls, Néstor Albert. Amb l'entrega dels guardons concloïa una gran jornada de pilota a Albalat dels Sorells que va acollir dues partides de gran nivell.