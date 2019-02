Xeraco, de nou campió de raspall a Piles

Xeraco va guanyar per la mínima als jugadors del club de pilota de Piles la sisena edició de la Supercopa de Raspall, jugada al trinquet de Piles que enregistrava una bona entrada. Piles, formació local comptava amb la gran figura Waldo, Punxa, Pau i Baldo; d'altra banda, els jugadors del CPV Xeraco, amb dos dels joves amb més projecció: Vicent i Ibiza, i Guille.

Començava el joc amb els locals des del rest i Xeraco fent el dau. Als primers jocs Vicent, Ibiza i Guille han anat còmodament per davant, fins a posar-se 20 per 5. Però la reacció de Piles, situant-se Waldo de rest, i Punxa davant, quedant Pau baix la careta era determinant. Els locals se'n venien amunt amb un Waldo motivadísim i igualaven a 20. Pero Vicent aconseguia evitar a Punxa, i Xeraco es posava novament per davant 25 per 20. Piles, des del dau, empatava de nou a 25. En un gran últim jo, Piles aconseguia val net, que alçava Xeraco des del traura, emportant-se el títol.

David Morant, alcalde de Piles; Pepe Tejada, alcalde de Xeraco; Armando Mercé, vicepresident de la FPV i Iris Marco, regidora d'esports de la Pobla de Vallbona van ser els encarregats de donar els trofeus.