Marc i Carlos converteixen Massamagrell en sa casa

El trinquet de Massamagrell s'ha convertit en el feu de Marc i Carlos, representants de Vila-real en la Lliga 2 d'escala i corda: dues partides completades, dues grans actuacions i altres tantes victòries.

Ahir van repetir en la casa del Tio Pena per segona setmana consecutiva en la partida que va obrir la quinta jornada de la fase regular. En la contra, Ferrer, Bueno i Álvaro van caure per un contundent 60-25.

L'actuació de la parella va ser semblant a l'anterior contra Pablo, Monrabal II i Conillet (60-55), però molt més còmoda.

Marc continua guanyant força en la seua pilotada i demostrant que, encara sense estar en plenitud, el seu nivell està un escaló per damunt. En el de la Lliga Bankia, on no va entrar perquè, quan es van confeccionar els equips, la seua tornada era molt recent després d'una lesió de llarga durada que requeria una fase de recuperació de les prestacions.

I Carlos va tornar a multiplicar-se, a agafar canxa per a cobrir espais i a córrer per a arribar al lloc abans que la pilota i d'esta manera carregar perfectament posicionat. Exactament igual que fa una setmana, però sense que la seua actuació arribara a ser un recital, com va passar contra l'esmentat trio de Pablo de Sella. I és que ahir no va ser necessari destapar el pot de les essències perquè l'oposició hi va ser molt menor.

L'equip de València ha entrat en una crisi de joc després de la baixa de Santi de Silla. Dues partides després, Ferrer, Bueno i Álvaro encara no s'han acoblat. En la primera va ser el rest de Llíber qui va jugar menys del que pot. Ahir, les mancances vingueren de les línies capdavanteres.

Este resultat situa a Marc i Carlos igualats a punts amb els líders i encara invictes José Salvador i Nacho, que ara estan amb una partida menys. Per a Ferrer, Bueno i Álvaro la situació en la taula no és ni molt menys dramàtica pel bon començament de campionat que ha tingut l'equip, però les rendes no hi són infinites.



Pel que fa a la Lliga 2 de raspall, la quinta jornada començarà demà al trinquet de Bellreguard.