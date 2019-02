Primer triomf de Giner i Héctor en la Lliga 2

Se la jugaven ahir els representants de Murla, Giner i Héctor, en la Lliga 2, perquè una altra derrota hauria reduit a la mínima expressió les seues possibilitats de continuar vius en la fase regular. Però van reaccionar i van guanyar al trio de Benidorm de Pablo de Sella, Monrabal II i Conillet, que van caure per 60-55.

A banda del triomf és especialment destacable de quina manera es va aconseguir. La parella va estar capaç de remuntar un marcador advers de 35-55 i val per a acabar. Fins a eixe moment el trio estava fent una partida bàrbara i la parella normal.

Però la pilota és capritxosa i, entre una pilota que se'n va per la lateral, una altra que no pinta i algunes faltes en la ferida, Marc i Giner van començar a reduir distàncies i a augmentar considerablement el seu rendiment fins al punt que la possibilitat de guanyar va passar de quimera a realitat.

La jornada es tancarà demà al trinquet de Sueca on els encara invictes, José Salvador i Nacho, mesuraran les seues forces contra Fageca i Tomàs II, que també estan sent una de les parelles més competitives i complicades de batre.



Lliga 2 de raspall

La Lliga 2 de raspall iniciarà la quinta jornada esta vesprada al trinquet de Bellreguard on l'equip de Genovés de Badenes i Ricardet jugarà contra el de Villanueva de Castellón amb Vercher i Néstor.

Ricardet torna a l'equip després de ser baixa en la jornada anterior per unes molèsties físiques. Com a mesura de prevenció, el pilotari va estimar oportú reservar-se per a la Lliga Bankia, on forma en la punta amb Sergio i Seve. Esta formació es jugava caure a les posicions eliminatòries o situar-se segona. Van guanyar, a més amb una destacada actuació de Ricardet, i ara estan a 2 punts dels líders.

En la Lliga 2, Ricardet també està molt bé situat en la taula juntament amb Badenes. Tant es així que la victòria els faria pujar fins a la primera posició.

Vercher i Néstor estan en una situació semblant. Amb un punt menys que els seus rivals de hui, si guanyen, igualaran amb els líders, Salelles II i Gabi. Però si perden, poden ser els nous cuers. I és que la igualtat és màxima en este torneig.