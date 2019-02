Triomf sabater de Badenes i Ricardet

El trinquet de Bellreguard va acollir ahir el començament de la quinta jornada de la Lliga 2 de raspall. Els representants del Genovés, Badenes i Ricardet, es van imposar a la parella de Villanueva de Castellón de Vercher i Néstor per un contundent 25-0. Encara que hi hagué brega en la majoria dels jocs, la superioritat dels vencedors hi va ser manifesta. Badenes va estar segur i contundents a parts iguals i Ricardet fi a més no poder per a acabar els quinzes.

Tot el contrari li va passar a Néstor, que en atac va suspendre clarament. Darrere, Vercher va espentar i molt, però tampoc va tindre el millor dia en aspectes tan característics en ell com és la treta, jugada amb què sol sumar bona cosa. La victòria situa a Badenes i Ricardet al capdavant de la taula amb 7 punts mentre que Vercher i Néstor cauen fins a la penúltima posició, però amb 4 punts continuen estant prop de les places de privilegi.

La competició continua hui al trinquet del Genovés on l'equip d'Oliva de Salelles i Raúl tindrà l'oportunitat de recuperar el lideratge davant la parella de Xeraco de Vicent i Raúl, que tanquen la classificació.

En la Lliga 2 d'escala i corda la quinta jornada conclou hui a Sueca on la formació d'Almussafes de José Salvador i Nacho jugarà contra la de Pedreguer-Masymas de Fageca i Tomàs II.

És un duel dels líders contra els quarts i José Salvador i Nacho mereixen eixir com a favorits perquè són els únics de les quatre lligues que encara no han perdut cap partida.

Però que no es confien, perquè Tomàs II rendeix al trinquet de Sueca com qualsevol dels millors mitgers o inclús més.