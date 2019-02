Ian es lesiona i Moltó aprofita per a ser més líder

No ha començat amb bon peu la tornada de la fase regular de la Lliga Bankia de raspall, que ahir va visitar Piles per a enfrontar a Moltó, Josep i Lorja contra Ian, Sanchis i Miravalles. Van guanyar els primers per 25-15 en aprofitar que Ian va jugar lesionat bona part de la partida. Amb 5-0 per a Ian i val per a sumar una altra vegada, el de Senyera es va fer mal al braç en executar el traure. Finalment va anotar el joc i inclús un tercer quan va tornar al dau, però en l'intercanvi de pilotades no va poder fer front als rivals.

Ja en el joc definitiu, amb 20-15 per a Moltó, Ian va cedir la treta a Miravalles com a mesura desesperada i èpica i ell es va situar a la punta. Però enfront estaven els líders, que ara ho són encara més.



Oliva

La competició no para i continua esta mateixa vesprada al trinquet de la localitat d'Oliva amb la partida que enfrontarà a Marrahí, Tonet IV i Néstor contra Sergio, Seve i Ricardet.

Ambdues formacions van ser les més destacades de la passada jornada, quan van superar amb total autoritat als equips capitanejats per Montaner i Ian pel mateix resultat de 25-5. Amb aquella partida, el trio de Marrahí va confirmar que continua creixent i ja són tres partides consecutives en les quals ha sumat. Al conjunt que lidera Sergio tan contundent triomf, amb recital de Seve inclòs, li va valdre per a dissipar els dubtes de la derrota de la setmana anterior en una vesprada en què l'equip va estar prou per davall del seu nivell.

Com que el dissabte no és el dia habitual de partida al trinquet d'Oliva, el club de pilota local ha programat abans d'esta confrontació una altra de 'velles glòries' que de segur atraurà molts aficionats i a uns quants nostàlgics: Waldo, Gorxa i Luisito s'enfrontaran contra Armando, Coeter II i Josele (16:45 hores).



Pel que fa a la Lliga Bankia en la modalitat d'escala i corda, Pere Roc II, Santi i Monrabal II jugaran hui contra Genovés II, Javi i Héctor al trinquet Pelayo.

Els dos trios es troben en la zona temperada de la classificació, per davall dels de Puchol II i De la Vega, que encapçalen la taula, i per damunt dels de Soro III i Francés, que la tanquen. Però, com el lideratge està més a prop que les places eliminatòries, el vencedor podria dormir està nit sent el primer. El moment dels dos equips és dolç després de les meritòries victòries de la jornada anterior.



Desafiament i fi de jornada

Una altra opció per a la vesprada d'este dissabte, per eixir-se'n de la norma, és el desafiament entre restos anunciat al trinquet de Bellreguard. Vercher i Moncho s'enfrontaran a Badenes i Iván, de moment amb 2.000 euros en joc.

Tornant a les lligues professionals, la sexta jornada conclourà demà. La de raspall al trinquet de Xàbia en partida que es jugarà al migdia. I la d'escala i corda a Bellreguard, confrontació que obrirà la sessió vespertina dels diumenges.