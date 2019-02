Tornen es lligues de llargues i Palma Diputació d´Alacant

El Museu Arqueològic d'Alacant va ser l'escenari de la presentació de la XXXV Lliga a Llargues i la XXVII Lliga a Palma 'Trofeu Diputació d'Alacant' el passat dimecres 13. L'acte va comptar amb la presència del president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuán i del Vicepresident de la FPV, Vicent David Molines, juntament al diputat d'esports d'Alacant, Juan José Castelló. La nombrosa presentació va ser el lloc escollit per al començament de la Lliga, que enguany compta amb 32 poblacions i un total de 62 equips.

Gràcies a la Diputació d'Alacant, que des dels inicis ha donat suport a les modalitats a 'ratlles', cada equip rep samarretes, calendaris, cartells, rolls d'esparadrap i pilotes. Es tracta, sens dubte, d'una iniciativa pionera i modèlica la de l'entitat provincial. Vicent Molines va voler donar les gràcies a la Diputació d'Alacant per la confiança i fidelitat i «el tracte exquisit del diputat Juanjo Castelló». A continuació va agrair al president de la Federació la seua confiança en ell, després de les eleccions federatives, i per últim a tots els que fan possible el joc a ratlles per tractar de millorar amb les propostes en les assemblees de les comarques d'Alacant.

Respecte de la competició que s'estrena durant el cap de setmana va augurar que serà molt anivellada, tant en la primera pe palma com en la de llargues, ja què hi ha un relleu generacional en aquestos moments. El vicepresident no va voler deixar de banda el fet que enguany se commemora el 30 aniversari de la Lliga de perxa «per la qual cosa s'ha creat una comissió de treball per a realitzar diverses celebracions durant 2019».

El president de la FPV, José Daniel Sanjuán, va fer referència al procés electoral que ha viscut recentment la Federació, després del qual s'ha constituït una nova junta directiva de la que Vicent Molines torna a ostentar el càrrec de màxim responsable de joc a ratlles. «Vol agraïr la tasca de Vicent Molines, no és fàcil fer el que fa, amb la responsabilitat que suporta per millorar les lligues. També comentar-vos que hi ha una nova vicepresidenta en Alacant, que vindrà a reforçar el seu treball». Recolçament Diputació d'Alacant a la lliga- La Diputació d'Alacant continua amb el seu incondicional suport a les modalitats de ratlles millorant el conveni de col.laboració, en paraules de Juan José Castelló, qui va destacar «el procés actual de revitalització que viu la pilota valenciana, el compromís de l'entitat provincial amb el món de les llargues, i el seu personal, ja que es considera part de la família de la pilota valenciana. Desitge que el nostre esport continue formant part de la cultura de tots els municipis alacantins i de les seues escoles. Hem vingut a reforçar l'ajuda que donem a les lligues, millorant un poc més la lliga de perxa, i també amb l'escola de banques que dirigeix un il—lustre com Martínes».

Castelló també feu referència als 36 anys que la corporació provincial porta al costat dels clubs i poblacions participants en el 'Trofeu Diputació d'Alacant'. Suares de Crevillent - En la segona part de l'acte es va retre un sentit homenatge a l'alma mater de la pilota en Crevillent, el veterà José Antonio Aznar Ferrández, més conegut com 'Suares de Crevillent' per tota la seua trajectòria i esforç per la recuperació de les ratlles al seu poble.

Arranca la competició aquest cap de setmana es programa ja la primera jornada de competició que arrancarà hui mateix en totes les categories excepte del grup de València i el de la categoria juvenil que començarà un poc més endavant. En la primera categoria de llargues, l'actual campió, l'equip de Benidorm rebrà al Palau l'Illa l'equip de Sant Vicent, que debute en la primera categoria. Pel que fa al que és ara el subcampió de la categoria, la formació de El Campello també debutarà en casa, i en este cas contra un equip molt reforçat enguany, com és el de Parcent, que aspira a tot en esta edició. La formació de Murla debutarà al carrer de Mutxamel en una interessant partida. L'altra partida serà la que enfronte a la Plaça Major de Sella a l'equip local contra els torroners de Xixona. Parlant de la modalitat de palma, en la seua máxima categoria, les partides seran: Calp davant Benidorm, Sella B davant Laguar, Relleu davant Sella A i per últim Murla davant Orba.