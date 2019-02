Més lluita que qualitat en el triomf de Pere Roc

La tònica dominant en la present edició de la Lliga Bankia d'escala i corda ha sigut que les partides completades fins a la data oferiren un gran espectacle. I si damunt han transcorregut igualades, com ha passat en la gran majoria, millor que millor per allò de la incertesa i l'emoció. Ahir, equilibri hi va haver a Pelayo, però les nombroses errades van marcar el duel entre els equips de Benidorm i Murla. Van guanyar els primers, Pere Roc II, Santi i Monrabal II, que van deixar en 45 a Genovés II, Javi i Héctor.

Durant la primera meitat és quan més es va veure jugar a pilota. És cert que des del principi hi hagué rematades clares que anaren per terra, però també moltes jugades amb intenció, des del dau buscant els racons i des del rest el forat que ara sí que és factible de trobar en la llotja de baix de Pelayo. I els dos equips defensaven amb colps que generaven aplaudiments.

A mesura que passaren els jocs eixes jugades de qualitat que acostumen sis de les figures més reputades van ser menys nombroses. I com que les errades es mantenien, una cosa no tapava tant a l'altra com sí que havia succeït adés.

Ara bé, entre el respectable no hi hagué ni un retret. Al contrari, s'esperava a la mínima ocasió per a regalar el soroll de les palmes perquè els pilotaris es deixaven la vida en cada colp i la partida estava sent dura i pesada. D'hora i mitja finalment. Genovés II, Javi i Héctor van arribar al tram final en una posició immillorable per a almenys puntuar, dominant per 45-35. I en 45 es van quedar.

La victòria situa al trio de Pere Roc II tercer en la taula igualat a 8 punts amb De la Vega, Félix i Nacho. Genovés II, Javi i Héctor continuen amb 7 punts, però cauen a la quarta posició.



De la Vega contra Francés

La jornada conclourà esta vesprada al trinquet de Bellreguard. Com el recinte de la Safor és més propi del raspall, esta partida obrirà la sessió.

Per un costat formaran els representants d'Almussafes, De la Vega, Félix i Nacho, que tenen l'oportunitat de tornar a igualar amb els líders, Puchol II, Salva i Bueno. Les vertaderes necessitats estaran enfront, en la formació de Pedreguer de Francés, Pere i Tomàs II, que tanca la classificació amb 3 punts.